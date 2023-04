ORตั้งโครงการโซลาร์ลอยน้ำ

OR ร่วมกับ CHPP-PTTGC จัดตั้งโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำที่ OR Academy มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2030นายนพพร พรวาณิชเจริญ ผู้จัดการฝ่ายตลาดเอนเนอร์ยีโซลูชัน นายพีระวัฒน์ วชิโรภาสนันท์ ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ร่วมกับ นายเรืองพงษ์ เรืองหิรัญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) และ นายอนล ลอยชูศักดิ์ ผู้จัดการฝ่าย Rigid Packaging Platform สายงานการตลาดและการขาย กลุ่มลูกค้าแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) จัดตั้งโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) ของ ORโครงการ Floating Solar เป็นนวัตกรรมแผงพลังงานที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) มีกำลังการติดตั้ง 21.78 kWp ซึ่งเป็นไปตามแผนของ OR ในด้านการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดที่ทันสมัยและระบบปฏิบัติการด้านพลังงานไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับความร่วมมือจาก CHPP ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านระบบผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคในการออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้ง และใช้เม็ดพลาสติกจาก PTTGC ในการทำทุ่นลอยน้ำ สอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR SDG หรือ SDG ในแบบของ OR ที่จะตอบโจทย์เป้าหมาย “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด ผ่านการส่งเสริมธุรกิจทุกประเภทของ OR ให้เป็นธุรกิจสีเขียว เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน และการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) ภายในปี 2030 อันจะนำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050 ต่อไป