ตวัดพู่กัน “บันทึกสีน้ำ เล่าเรื่องรอบราง” สุดปัง กับโครงการ “Happy Journey with BEM”

“ใครๆก็เป็นศิลปินได้?” คำตอบนั้นไม่ไกลเกินเอื้อมกับกิจกรรม “Happy Journey with BEM 2023” “ตวัดพู่กัน บันทึกสีน้ำ เล่าเรื่องรอบราง” ที่จัดขึ้นในวันที่ 11 เม.ย. 2566 (รอบแรก) ที่ผ่านมา ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน อาร์ตสเปซใต้ดินแห่งแรกในประเทศไทย ที่พาเหล่าผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการสุดเอ็กซคลูซีฟ “Happy Journey with BEM” ภายใต้คอนเซปต์ Art Journey เชื่อมความสุขแบบอาร์ตๆ ด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปงานศิลปะสุดเอกซ์คลูซีฟร่วมกับศิลปินชั้นนำจาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ที่ใช้เวลาเพียงวันเดียวก็สามารถสร้างสรรค์ผลงาน เกิดปรากฎการณ์ศิลปินชั่วข้ามคืนได้ โดยมี อาจารย์ บันชา ศรีวงศ์ราช ศิลปินสีน้ำระดับมาสเตอร์ คนไทยคนแรกและหนึ่งเดียว ระดับ World Class ของเครือค่ายสีน้ำนานาชาติแห่งประเทศไทย (IWS Thailand) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมความมุ่งมั่น ส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เริ่มต้นด้วย Special Talk โดยอาจารย์บันชา บอกเล่าย้อนวันเวลา กว่าจะมาเป็นศิลปินสีน้ำระดับโลกนั้น มีที่มาที่ไปอย่างไร ขอแค่ใจรักและพร้อมเรียนรู้ ไม่ว่าใครก็เป็นศิลปินได้ เพราะศิลปะนั้นช่างแสนกว้างใหญ่ ใกล้ตัว และเข้าถึงง่ายกว่าที่คิด ในคลาสได้พาไปสัมผัสเทคนิคการวาดลายเส้นที่ลื่นไหล หัวใจของแสงและการเดินทางของสี เคล็ดลับการใช้สีน้ำที่สมบูรณ์และโดดเด่นในโลกศิลปะ บรรยากาศภายในกิจกรรมครั้งนี้ เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน แม้จะมีบ้างที่เคอะเขินเมื่อเริ่มตวัดพู่กัน แต่โดยรวมนั้น นับว่าประหลาดใจไม่น้อยสำหรับมาสเตอร์สีน้ำ เพราะทุกๆผลงานของศิลปินมือใหม่ ต่างล้วนมีเอกลักษณ์ในสไตล์ของตัวเอง และพิเศษสุด!! ขอเชิญชมผลงานจากปลายนิ้วศิลปินมือใหม่ในกิจกรรม ตวัดพู่กัน “บันทึกสีน้ำ เล่าเรื่องรอบราง” ที่ได้รับการคัดเลือกโดยศิลปินสีน้ำระดับมาสเตอร์ จะถูกนำมาแสดงอวดสายตาประชาชนใน นิทรรศการ ’Art Journey’ ที่ เมโทร อาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน ตลอดทั้งปี และสำหรับท่านใดที่พลาดกิจกรรมในครั้งแรก BEM ยังคงจัดอีกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปและติดตามข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊ก: BEM Bangkok Expressway and Metro หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล 02 624 5200 ไม่แน่ว่าคุณอาจจะเป็นศิลปินฉายแววความอาร์ตในกิจกรรมครั้งต่อไป โอกาสมีมาแล้วต้องคว้าไว้ให้แน่น!!