ประกาศแล้ว! โควตาส่งออก “กล้วย-สับปะรด-สุกรปรุงแต่ง” ไปญี่ปุ่นภายใต้ JTEPA

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับกล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อสุกรปรุงแต่ง ที่มีโควตาส่งออกตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) ปีการส่งออก 2566 พ.ศ.2566 แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566 ถึง 31 มี.ค.2567 โดยได้กำหนดโควตาสำหรับการส่งออกกล้วยสดปริมาณ 8,000 ตัน (ผู้มีสิทธิจำนวน 4 ราย จัดสรรตามปริมาณที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร) เนื้อสุกรปรุงแต่ง ปริมาณ 1,200 ตัน (ผู้มีสิทธิจำนวน 22 ราย จัดสรรตามหลักการ First come, first served) และสับปะรดสด ปริมาณ 300 ตัน (ไม่กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ จัดสรรตามหลักการ First come, first served)โดยในปีการส่งออก 2565 (1 เม.ย.2565–21 มี.ค.2566) พบว่า มีการใช้สิทธิภายใต้ JTEPA สำหรับการส่งออกเนื้อสุกรปรุงแต่งมากสุด ได้รับยกเว้นภาษีเหลือร้อยละ 16 จำนวน 1,198.80 ตัน มูลค่า 316.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.9 ของปริมาณที่ได้รับการจัดสรร รองมา คือ กล้วยสด ได้รับยกเว้นภาษีทั้งหมดเหลือร้อยละ 0 จำนวน 2,250.75 ตัน มูลค่า 76.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.1 ของปริมาณที่ได้รับการจัดสรร ส่วนสับปะรดสดที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีทั้งหมดเหลือร้อยละ 0 ยังไม่มีผู้มาขอใช้สิทธิสำหรับสินค้าดังกล่าวแต่อย่างใด“การขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีดังกล่าวของผู้ส่งออกสินค้า 3 รายการข้างต้น จะช่วยลดต้นทุนทางการค้า และจะช่วยเพิ่มศักยภาพ โอกาสทางการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรของไทยเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น จึงขอเชิญชวนผู้ส่งออกในสินค้า 3 รายการข้างต้น มายื่นขอใช้สิทธิ์ โดยเฉพาะสับปะรดสด ซึ่งเปิดให้ผู้ส่งออกทุกรายสามารถขอใช้สิทธิ์ได้จนกว่าจะครบปริมาณโควตา”นายรณรงค์กล่าวทั้งนี้ สามารถขอหนังสือรับรองประกอบการส่งออกผ่านระบบบริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART-I) ของกรมฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://smart-1.dft.go.th และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://dftsmart-1guide.blogspot.com/2022/03/ExportJtepaList.html หรือสอบถามรายละเอียดการขอหนังสือรับรองการใช้สิทธิได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร. 02-547-4828 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป โทร. 02-547-5120