GON Express บุกร้าน "อินทนิล " ขยายฐานลูกค้าคนเมืองเพิ่ม 60%

ผู้จัดการรายวัน360 - ฟู้ดแพชชั่น ส่ง GON Express บุกร้าน อินทนิล ผุดโมเดล shop in shop เพื่อขยายฐานลูกค้าไลฟ์สไตล์ในเมือง ที่ต้องการมื้อด่วนครบถ้วน ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม คาดลูกค้าเพิ่มขึ้น 60% ประเดิม 6 สาขาแรก เริ่ม 18 เมษายน – 15 สิงหาคม 2566 นี้นางสาวสิริภา ลาภะนาวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวว่า จากที่ฟู้ดแพชชั่นได้เปิดตัวครั้งแรกของ GON Express เมื่อมีนาคมปี 65 ภายใต้แนวคิด “Express Your GON Experience จัดไว ไปต่อ ไม่ต้องปิ้ง” เพื่อนำเสนอรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์บาร์บีคิวพลาซ่า โดยให้บริการในรูปแบบ shop model รุกธุรกิจอาหารนอกศูนย์การค้า โดยปักหมุดสาขาแรกที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาพัฒนาการ 34 ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดโดยภายใน 3 เดือนแรก มียอดจำหน่ายเมนู GON X.Box กว่า 11,111 กล่อง ทำให้มีการต่อยอดเปิด kiosk model เมื่อช่วงพฤศจิกายน 65 ที่ผ่านมา เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ที่ชอบสั่งการกลับบ้าน หรือสั่งดีลิเวอรี่่ล่าสุด ฟู้ดแพชชั่น ได้ต่อยอดการขายในรูปแบบใหม่ อย่าง shop in shop เพื่อเพิ่มการเลือก complete meal และขยายฐานลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิมนางสาวสิริภา กล่าวว่า “จากการที่ได้ศึกษาพฤติกรรมลูกค้าจนได้เริ่มโมเดลธุรกิจใหม่อย่าง GON Express ภายใต้คอนเซป “จัดไว ไปต่อ ไม่ต้องปิ้ง” เราได้พบว่าพฤติกรรมลูกค้าที่มาใช้บริการนั้นชอบความสะดวกและรวดเร็ว และมักซื้ออาหารไปทานพร้อมเครื่องดื่ม เราเลยมองเห็นโอกาสที่จะตอบโจทย์ตรงนั้น เพื่อลดระยะเวลา และเน้นความสะดวกของลูกค้าเป็นหลัก จึงมองหาพันธมิตรใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งอินทนิลก็ตอบโจทย์เป้าหมายนี้ได้เป็นอย่างดี”โดยเราได้นำเมนูขายดี อย่าง GON X.Box ข้าวญี่ปุ่นหมูสไลซ์ซอสต้นตำรับ ที่จำหน่ายได้ 100,000 กล่อง ตั้งแต่ปีแรกที่เปิด GON Express มาจับคู่กับเครื่องดื่มขายดีของทางอินทนิลเพื่อให้ลูกค้าได้ complete meal ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม และเราหวังว่าการร่วมมือกันครั้งนี้จะสามารถขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง 60% โดยเริ่ม 6 สาขาชั้นนำของอินทนิล ได้แก่ Summer point, สถานีบริการน้ำมันบางจาก อุดมสุข 45, ตึกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, B-quick รามคำแหง และ โรงแรมมาร์ซี่ สุขุมวิท 101/1”สำหรับเมนู GON X. Box จะนำมาจับคู่กับ 5 เมนูเครื่องดื่มสุดฮิต อย่าง อเมริกาโน่เย็น เอสเพรซโซ่เย็น โกโก้เย็น ชาไทยลาเต้เย็น และชาเขียวลาเต้เย็น ในชื่อเซ็ทว่า Happy Duo ที่จำหน่ายในราคาพิเศษเพียง 179 บาท ทั้งนี้การบริการ จาก GON Express และอินทนิลทั้ง 6 สาขาที่เข้าร่วมรายการได้ตั้งแต่ 18 เมษายน – 15 สิงหาคม 2566