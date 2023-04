กิจกรรมเส้นทางคนโสด-ททท.

WELOVEBOOKING ยกระดับกิจกรรมเส้นทางคนโสด-ททท.จอง-จ่าย-จบ ระบบตั๋ว E-Ticket ผ่าน Line OAWELOVEBOOKING ภายใต้ บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการการจำหน่ายตั๋วครบวงจร ที่ช่วยให้ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อมสามารถบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ออกแบบพัฒนาระบบจองตั๋วสำหรับงานกิจกรรม ‘เส้นทางคนโสด Single Journey Season 2’ #อย่าล้อเล่นกับความเหงา ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยกระดับการบริการจองตั๋วให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่าน LINE OA ในการจองรูปแบบ E-Ticket จอง-จ่าย-จบ ใน Application LINE ที่คนไทยคุ้นชิน เอาใจคนโสดและผู้ที่ชอบเดินทางคนเดียวเดินทางภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ททท.เริ่มขายบัตรเข้างานกิจกรรม เส้นทางคนโสด ผ่าน LINE OA ได้แก่ กิจกรรมเทศกาลอาหาร “Babe Fest ที่สุดแห่งเทศกาลเนื้อคู่” ที่เพิ่งจบไป และกิจกรรมเส้นทาง “โสด on the beach พัทยานี้มีรัก” ในวันที่ 29 เมษายน 2023 จะจัดขึ้นที่ คาเฟ่ The Oxygen Pattaya ชลบุรีพร้อมชมการแสดงจากเอิ๊ต ภัทรวี บัตรเข้างาน 299 บาท จำนวน 300 ใบ ติดต่อซื้อได้ที่ Line Official Account: @singlejourney หรือคลิก https://lin.ee/OdUiAHA นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวอีก 7 เส้นทาง ดังนี้1. เส้นทางท่องเที่ยว “โสดสายแซ่บ ยืนหนึ่งแบบตัวแม่” จ.ตราด2. เส้นทางท่องเที่ยว“โสดสายแคมป์ ถ้าอยู่บ้านแล้วเหงา มานอนเต็นท์กับเราก็ได้นะ” จ.สุพรรณบุรี3. เส้นทางท่องเที่ยว “ไหว้พระ หารัก ฉบับสายมู” จ.มุกดาหาร-จ.นครพนม4. เส้นทางสายโรแมนติก จ.แม่ฮ่องสอน5. เส้นทางท่องเที่ยว “เกาะลิบงตรงใจ” จ. ตรัง6. เส้นทางท่องเที่ยว “ระยอง ลองแล้วจะรัก” จ.ระยอง7. เส้นทางท่องเที่ยว “โสดสายบุญขอพรให้คุณมาเป็นคู่กัน” จ.เชียงใหม่โดยที่ให้ลูกค้าที่สนใจซื้อบัตรแอดไลน์มาที่ LINE Official Account ของทาง ททท. หลังจากนั้นจะมีแอดมินคอยตอบ แจ้งการจ่ายเงินได้ทั้งทาง QR Code การโอนผ่านธนาคาร หรือบัตรเครดิต จองจ่ายเงิน และรับ E-Ticket ทันที และสามารถนำ E-Ticket นั้นมาเข้างานได้โดยไม่ต้องแลกเป็นตั๋วกระดาษนายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม และระบบ IT Solution ภายใต้แบรนด์ WELOVEBOOKING เราได้เข้าร่วมเป็น Developer Partner กับ LINE ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และมีความชำนาญ เชี่ยวชาญในการพัฒนาแพลตฟอร์มบนช่องทาง Social Commerce สืบเนื่องจากคนไทยมีความคุ้นชินกับ Application Line อยู่แล้วเราจึงพัฒนาระบบการจองตั๋วผ่าน LINE OA เพื่อเพิ่มโอกาสในการให้บริการการจองตั๋วแก่องค์กรต่างๆ ได้สะดวก และใช้งานง่ายมากขึ้น ซึ่ง WELOVEBOOKING ได้รับโอกาสเป็นผู้พัฒนาระบบจองตั๋ว (E-Booking) บน LINE Official Account กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจของ ททท. เพื่อรองรับการจองตั๋วสำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าชมงาน ด้วยวิธีการที่ง่าย และรวดเร็วไม่กี่ขั้นตอน โดยผู้สนใจเข้างานสามารถเริ่มต้น แอดไลน์เลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าชมงาน แล้วเลือกซื้อแพกเกจ และจำนวนผู้เข้าชมงาน หลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลรายละเอียด และสามารถชำระเงินออนไลน์ได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น สแกนจ่าย QR Code หรือบัตรเครดิต เมื่อชำระเงินเสร็จแล้วผู้เข้างานจะได้รับ E-Ticket ที่สามารถเปิดจากมือถือให้ทีมงานผู้จัดสแกน E-Ticket เพื่อตรวจสอบก่อนเข้าชมภายในงานได้ทันทีในส่วนของระบบหลังบ้านของผู้จัดงาน เราได้พัฒนาให้สามารถเก็บรวบรวม และนำข้อมูลทั้งหมดมาแสดงผลเป็นรายงานทางสถิติในรูปแบบต่างๆ สามารถนำไปวิเคราะห์ พัฒนากิจกรรม และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขงานได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้จัด นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายตั๋วได้ตลอด 24 ชม. ช่วยลดต้นทุนได้ทั้งเวลาและทรัพยากร ทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการขายจากตั๋วกระดาษอย่างเดียว มารองรับการให้บริการขายตั๋วผ่านรูปแบบดิจิทัล QR E-Ticket เพื่อความสะดวกสบาย รวดเร็ว ในการจองและใช้งานตั๋วมากขึ้นด้วย ลดปัญหาตั๋วปลอม, บัตรเข้างานหล่นหาย หรือผู้เข้างานลืมเอาบัตรมา ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการเจอบ่อยๆ หน้างาน นอกจากนี้ยังลดการทำงานที่ผิดพลาด ซ้ำซ้อน อันเกิดขึ้นจากคนได้อีกด้วย ทำให้การจองกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. จองง่าย จ่ายสะดวก เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัยทางด้านข้อมูล ยกระดับการบริการจองตั๋วกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”