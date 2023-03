ททท. กลับมาเขย่าวงการคนโสดอีกครั้ง! เปิดตัว “เส้นทางคนโสด Single Journey Season 2” #อย่าล้อเล่นกับความเหงา เอาใจ Solo Traveler กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ

“นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. พร้อมด้วยพันธมิตร แอปพลิเคชัน Tinder และบริษัท ไดร์ฟ ดิจิทัล จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ‘เส้นทางคนโสด Single Journey Season 2’ #อย่าล้อเล่นกับความเหงา ชวนเปิดประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวตามสไตล์คนโสด Solo Traveler คนเดียวก็เที่ยวได้ แบบไม่ SAD นำร่อง 2 กิจกรรมในเดือนเมษายนนี้ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศต่อเนื่อง ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท.นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า สืบเนื่องจากผลตอบรับที่ดีของโครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey” #อย่าล้อเล่นกับความเหงา ในปี 2563 ททท. จึงได้ต่อยอดโครงการฯ พร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาร่วมส่งเสริมเทรนด์การท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังในการใช้จ่าย อย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางคนเดียว และกลุ่มคนโสด (Solo Traveler) ให้ออกเดินทางพบปะมิตรภาพใหม่ ๆ ค้นพบประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน ใช้การท่องเที่ยวเป็นสะพานจุดประกายมิตรภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และยังช่วยเพิ่มความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจตลอดปี 2566 จึงดำเนินโครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey Season 2” #อย่าล้อเล่นกับความเหงา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ แอปพลิเคชัน Tinder และบริษัท ไดร์ฟ ดิจิทัล จำกัด นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบ Online Marketing และ On ground event เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ส่งต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เกิดเป็น Meaningful Travel อันน่าประทับใจภายในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เส้นทางคนโสด Single Journey Season 2” ททท. ได้เชิญศิลปินนักแสดงตัวแทนคนโสด ได้แก่ แน็ก ชาลี ไตรรัตน์, ต้า อธิวัตน์ แสงเทียน และโยชิ รินรดา ธุระพันธ์ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวฉบับคนโสด คนเดียวก็เที่ยวได้ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยวของตนเอง โดยซีซั่นนี้ ททท. ได้ขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางคนเดียว (Solo Traveler) กลุ่มคนโสดที่ต้องการหสกิจกรรมและประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ (Adventure Travel) และนักท่องเที่ยวกลุ่ม Food Lover, Music Lover ให้เข้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมมากยิ่งขึ้น โดย ททท. จะมีกิจกรรมนำร่องในช่วงเดือนเมษายน 2566 จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 งาน “Babe Fest ที่สุดแห่งเทศกาลเนื้อคู่” ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2566 ณ โกดังเสริมสุข กรุงเทพมหานคร เทศกาลรวบรวมร้านอาหารเมนูเนื้อ และร้านอาหารชื่อดังกว่า 50 ร้าน คนโสดสายกินและคนรักเนื้อ ไม่ควรพลาด พร้อมฟังการแสดงดนตรีจาก วี วิโอเลต , Rosalyn , Numcha และ YOKEE PLAYBOY ผู้เข้าร่วมงานมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล Travel Voucher , แพ็กเกจสมาชิกแอปพลิเคชั่น Tinder Gold และแพ็กเกจสมาชิกอนุสาร อ.ส.ท. บัตรเข้างานราคา 200 บาท ไม่จำกัดจำนวน สามารถติดต่อซื้อบัตรผ่านทาง Line Official Account : @babefest และ กิจกรรมที่ 2 เส้นทาง “โสด on the beach พัทยานี้มีรัก” ชวนนั่งชิล ๆ ริมทะเล ณ คาเฟ่ The Oxygen Pattaya ชลบุรี และฟังการแสดงดนตรี เอิ๊ต ภัทรวี ในวันที่ 29 เมษายน 2566 บัตรเข้างานราคา 299 บาท จำนวน 300 ใบ สามารถติดต่อซื้อบัตรผ่านทาง Line Official Account : @singlejourney ตั้งแต่วันนี้ (28 มีนาคม 2566) เป็นต้นไปนอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวโสดซีซั่น 7 เส้นทาง เอาใจทุกสไตล์ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1). เส้นทางท่องเที่ยว “โสดสายแซ่บ ยืนหนึ่งแบบตัวแม่” จ.ตราด 2). เส้นทางท่องเที่ยว “โสดสายแคมป์ ถ้าอยู่บ้านแล้วเหงา มานอนเต็นท์กับเราก็ได้นะ” จ.สุพรรณบุรี 3). เส้นทางท่องเที่ยว “ไหว้พระ หารัก ฉบับสายมู” จ.มุกดาหาร - จ.นครพนม 4). เส้นทางสายโรแมนติก จ.แม่ฮ่องสอน 5). เส้นทางท่องเที่ยว “เกาะลิบงตรงใจ” จ. ตรัง 6). เส้นทางท่องเที่ยว “ระยอง ลองแล้วจะรัก” จ.ระยอง และ 7). เส้นทางท่องเที่ยว “โสดสายบุญ ขอพรให้คุณมาเป็นคู่กัน” จ.เชียงใหม่ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account : @singlejourney และ Facebook Page : Sneak Out หนีเที่ยว หรือ TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy