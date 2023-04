“เนสท์เล่” นำร่องรถขนส่งอีวี

ผู้จัดการรายวัน 360 - เนสท์เล่ นำร่องรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตามแผนงานสู่ Net Zero ปี ค.ศ. 2050 นำร่องปีนี้่ก่อน 2 คันนายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า (ขวา) และ นายฟิลิปป์ เกลาเซอร์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเทคนิคและอุตสาหกรรมการผลิต (ซ้าย) เปิดตัวรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% (EV Truck) เสริมทัพการขนส่งสินค้าด้วยพลังงานสะอาดในระบบโลจิสติกส์ของเนสท์เล่ ประเทศไทย เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero 2050เนสท์เล่ ประเทศไทย เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 นำรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% มาใช้สำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของเนสท์เล่ โดยนำร่อง 2 คันในปีพ.ศ.2566นี้ วิ่งเส้นทางระหว่างโรงงานผลิต ศูนย์กระจายสินค้า ไปจนถึงร้านค้าพันธมิตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 230 ตันต่อปีในฐานะที่เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ของโลก เนสท์เล่มีแผนงาน Net Zero ที่ครอบคลุมใน 4 ด้านหลักคือ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก การดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ดําเนินโครงการไปแล้วหลายโครงการ เช่น การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตการเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ การใช้รถพลังงานไฟฟ้าในการขนส่งผลิตภัณฑ์คิทแคทแบบควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงการใช้รถสามล้อไฟฟ้าขายไอศกรีมเนสท์เล่ และการใช้พลังงานทดแทนแบบเจาะจงแหล่งที่มา (Utility Green Tariff) สำหรับกลุ่มธุรกิจเนสท์เล่ ไอศกรีม ซึ่งนับเป็นรายแรกของอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ในไทยการใช้รถบรรทุกขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อโลกของเรา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และการดําเนินงานของเนสท์เล่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตและการขนส่งสินค้า และสอดคล้องกับการเดินหน้าสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ในปี ค.ศ.2050