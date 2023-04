GIT เตือนภัย หลังเจอเพชรสังเคราะห์ปลอมเลขใบเซอร์ฯ แนะตรวจและซื้อร้านมีใบรับรอง

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ GIT ได้รับการส่งเพชรเจียระไนทรงกลมชุดหนึ่งมีขนาดตั้งแต่ 1-3 กะรัต เส้นผ่านศูนย์กลางและมีคุณภาพความใสสะอาด ตั้งแต่ VVS1 ถึง VS2 และมีสีตั้งแต่ G-I (ระดับสี 93-95) ตามลำดับ ส่งเข้ามาตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการเพื่อออกใบรับรอง โดยพบว่าบนขอบเพชรที่ส่งเข้ามาตรวจสอบนี้มีการสลักหมายเลขด้วยเลเซอร์ ซึ่งเป็นเลขใบรับรองของเพชรธรรมชาติจากห้องปฏิบัติการชื่อดังแห่งหนึ่ง แต่จากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่าเป็นเพชรสังเคราะห์ ไม่ใช่เพชรแท้ทั้งนี้ เพชรที่ส่งมาตรวจพบว่าเป็นเพชรที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์โดยเทคนิค CVD หรือวิธีการตกผลึกจากไอสาร ซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยใช้เพชรขนาดเล็กเป็นแผ่นบางๆ มาก เป็นผลึกล่อ ถูกวางไว้ในเครื่องสังเคราะห์ โดยปล่อยก๊าซที่อุดมด้วยคาร์บอน เช่น มีเทน ผ่านความร้อนสูง เมื่อก๊าซถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม คาร์บอนจะแตกตัวเริ่มก่อชั้นของคาร์บอนและจะเริ่มก่อตัวบนผลึกล่อ เกิดเป็นเพชรสังเคราะห์ขึ้นมาส่วนคุณภาพความใสสะอาดที่ตรวจเจอ พบว่าเป็นเพชรที่มีตำหนิในเนื้อเพชรน้อยมากๆ ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะต้องใช้กล้องกำลังขยาย 10 เท่าส่องจึงจะเห็น โดยความใสสะอาดจะจำแนกออกเป็น 2 ระดับ คือ หากตำหนิน้อยมาก (Very Very Slightly Included) จะใช้ VVS1 หากตำหนิที่สามารถเห็นได้ชัดมากขึ้นจะใช้ VVS2 ส่วนสีของเพชร ที่ออกมาระดับ G-1 เป็นเพชรที่อยู่ในระดับสีขาว แต่เนื้อเพชรมีประกายแสงออกมานวลๆ โทนเหลืองอ่อน“GIT ขอเตือนไปยังคนที่ชื่นชอบเพชร หรือต้องการซื้อเพชร ให้ระวัง และควรจะซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้ และมีใบรับรอง หรือไม่ก็ต้องตรวจสอบก่อน เพราะเดี๋ยวนี้เพชรสังเคราะห์ทำได้เหมือนเพชรจริงมาก และที่ GIT พบล่าสุดมีการสลักหมายเลขด้วยเลเซอร์ เหมือนกับที่สลักบนเพชรจริงด้วย หากไม่เชี่ยวชาญจริงก็แทบแยกไม่ออก ถ้าให้สรุปตรงนี้ การซื้อเพชร ขอแนะนำให้ซื้อจากร้านที่ได้รับใบรับรองโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) และควรซื้อเพชรที่มีใบรับรองเพชรเม็ดนั้นๆ ด้วย” นายสุเมธกล่าว