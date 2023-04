บพข.ชูงานวิจัยและนวัตกรรมไทยสู่โลกธุรกิจระดับชาติ-นานาชาติ “PMUC Research for Thailand’s Competitiveness 2023”

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เตรียมจัดงาน “บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโยงโลกด้วยวิจัยและนวัตกรรม” (PMUC Research for Thailand’s Competitiveness 2023) ภายในงานจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านระดับต้นแบบในห้องปฏิบัติการ (TRL4) ที่พร้อมนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก 8 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มอาหารมูลค่าสูง กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ กลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ กลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน กลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต และแผนงานโลจิสติกส์ระบบราง ออกสู่สาธารณชนอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน ศกนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมไฮไลต์ที่สำคัญ ได้แก่ PMUC HACK @PMUC Research for Thailand’s Competitiveness 2023 เป็นกิจกรรมแฮกกาธอน-Hackathon ที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้ประกอบการมีเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนโครงการขอรับทุนวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการแบบทีมละไม่เกิน 3 คนประกอบด้วยนักวิจัยและผู้ประกอบการ ผลงานที่นำเสนอนั้นจะต้องมีต้นแบบที่สมบูรณ์และพร้อมใช้แล้วเท่านั้น (TRL4) ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 เมษายน 2566 หรือเข้าชมรายละเอียดได้ที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม PMUCHACKhttps://docs.google.com/.../1FAIpQLSeu1gw73TtaQU.../viewformชมนิทรรศการจัดแสดงผลงานวิจัยที่เป็นผลิตภัณฑ์จริงที่ออกสู่ตลาดได้สำเร็จ เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มชีวเวชสำอางที่มี Growth Factor ในการฟื้นบำรุงถึงระดับเซลล์ผิวต้นกำเนิด เอนไซม์สลายยาฆ่าแมลง เส้นไข่ขาวในการจัดการน้ำหนัก ยาชีววัตถุคล้ายคลึงสำหรับกระตุ้นเม็ดเลือดขาวสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้เคมีบำบัด เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมตรวจวิเคราะห์กลิ่นดิจิทัล ฯลฯ พร้อมเปิดโลกกว้างไปกับงานสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรมที่พร้อมก้าวสู่โลกธุรกิจอย่างรอบด้านซึ่งเหมาะกับทั้งผู้ประกอบการทุกระดับที่ต้องการไขว่คว้าหาโอกาสในการแสวงหางานวิจัยชิ้นเอกที่จะสร้างเม็ดเงินให้กับการสร้างรายได้ในธุรกิจ หรือนำไปต่อยอดธุรกิจเดิม รวมถึง การเสวนาจุดประกายเศรษฐกิจจากซีอีโอชั้นนำของประเทศที่จะมาชี้ทางในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผู้สนใจสามารถเข้าลงทะเบียนเพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจจะเข้าร่วมงานได้ที่ https://rftc2023.jupinnothai.net/พร้อมกันนี้ ภายในงานยังจัดให้มีโซนรับคำปรึกษาและแนะนำด้านการขอทุนวิจัยโดยเจ้าหน้าที่ บพข. รวมถึงการเจรจาธุรกิจ Business Matching สำหรับผู้ประกอบการและนักวิจัยได้อีกด้วยขอเชิญชวนกลุ่มนักวิจัย นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป เข้าชมงาน PMUC Research for Thailand’s Competitiveness 2023 การนำเสนอผลงานวิจัย Pitching เทคโนโลยีขั้นสูงที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายนนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook : หรือ #PMUC #Pitching #PMUCHack #งานวิจัย #PMUCevent2023