ONESIAM SuperApp ผนึก 8 โรงพยาบาลชั้นนำ มอบสิทธิพิเศษสมาชิก VIZ ตอกย้ำกลยุทธ์ Collaboration to Win

“ONESIAM SuperApp” แอปพลิเคชันที่รวมประสบการณ์เหนือระดับ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไว้ในที่เดียว พร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่เชื่อมโลกคู่ขนานในมือคุณ “The Universe of Extraordinary Experiences” ผนึกกำลัง 8 โรงพยาบาลชั้นนำ เข้ามาร่วมในอีโค่ซิสเต็มเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp กับแคมเปญ “HEALTH & WELLNESS PRIVILEGES” ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566นายปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าว่า ปัจจุบันเรามีสมาชิก VIZ บนแพลตฟอร์ม ONESIAM SuperApp มากกว่า 1 ล้านคนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายของสมาชิก VIZ ทั้งในศูนย์การค้าและบน ONESIAM SuperApp ในปีที่ผ่านมามีการเติบโตสูงถึง 85% และมียอดใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเฉลี่ยมากกว่า 14,000 บาทต่อครั้ง นับเป็นจำนวนที่สูงกว่าหลายๆ แอปพลิเคชันในตลาดอีคอมเมิร์ส เหล่านี้สะท้อนถึงศักยภาพของฐานลูกค้าสมาชิก VIZ ที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการที่นำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน ONESIAM SuperApp ซึ่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายไว้ในแพลตฟอร์มเดียว“นอกจากสินค้าและบริการจากแบรนด์ดังระดับพรีเมียมและลักซ์ซูรี่กว่า 1,000 แบรนด์ ONESIAM SuperApp ยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากพันธมิตรหลากหลายธุรกิจ โดยเรายังคงยึดมั่นในการนำเสนอสิ่งดีที่สุดสำหรับลูกค้าด้วยการสร้างสรรค์กลยุทธ์ Collaboration to Win ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เพราะสุขภาพดีคือความมั่งคั่ง (Health is Wealth) ครั้งนี้เราจึงผนึกกำลัง 8 โรงพยาบาลชั้นนำ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย), บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล, โรงพยาบาลพระรามเก้า, โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และ โรงพยาบาลสมิติเวช มอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกบัตร VIZ ทั้ง BLACK , TITANIUM และ WHITE เพื่อรับส่วนลดสูงสุดถึง 60% เมื่อรับบริการที่โรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพที่ร่วมรายการ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลาย บริการฉีดวัคซีน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ มากมาย”“การจับมือร่วมกับพันธมิตรในกลุ่มโรงพยาบาลชั้นนำในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์สุดพิเศษและความคุ้มค่าในการใช้บริการผ่าน ONESIAM SuperApp พร้อมกันนี้ยังเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน”นายปานเทพ กล่าวสำหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิก VIZ ได้รับจาก 8 โรงพยาบาลชั้นนำ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ได้แก่โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)- ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)- ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ แล็ปพิเศษ เวชภัณฑ์ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)- ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ ได้แก่ ทันตกรรมอุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และทันตกรรมสำหรับเด็ก- ตรวจสุขภาพชุด Executive Male/Female EST Check-up ราคาพิเศษ- ตรวจสุขภาพชุด Supreme Male/ Female EST Check-up ราคาพิเศษบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก- ส่วนลด 10% โปรแกรม BWC Bioscor Hair& Scalp Laser จำนวน 10 ครั้ง- ส่วนลด 10% โปรแกรม BWC Bioscor Treatment + LED จำนวน 10 ครั้ง- ส่วนลด 10% ค่าทันตกรรม และวิตามินสูตรเฉพาะบุคคล- บริการห้องรับรอง โดยสามารถพาผู้ติดตามมาได้ 1 ท่าน พร้อมรับบริการเครื่องดื่มรับรอง- บริการที่จอดรถฟรี 8 ชั่วโมงโรงพยาบาลบีเอ็นเอช- ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep และ HPV DNA ราคาพิเศษ- ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม และเครื่องอัลตร้าซาวด์ ราคาพิเศษ- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก และภาวะพร่องฮอร์โมนในเพศชาย ราคาพิเศษ- โปรแกรมการบำบัดด้วยวิตามินเฉพาะบุคคลและตรวจความหนาแน่นของกระดูกและไขมันในร่างกาย ราคาพิเศษ- ฟรีบริการผลักวิตามินเข้าสู่ผิวหน้าที่ศูนย์ผิวพรรณและความงาม- บริการห้องรับรองพิเศษ พร้อมผู้ช่วยส่วนตัว- ส่วนลดค่ายา 5% สำหรับผู้ป่วยนอกเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล- รับส่วนลด 15% ค่าห้องและค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน- รับส่วนลด 10% ค่าทันตกรรม ได้แก่ ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน- โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ- โปรแกรมให้วิตามินทางหลอดเลือด สูตร Immune Booster, สูตร Booster และสูตร Immune- 5 ราคาพิเศษโรงพยาบาลพระรามเก้า- ส่วนลด 20% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน- ส่วนลด 10% ค่ายา, ค่าห้องปฎิบัติการ LAB ค่ารถฉุกเฉิน ค่าบริการ FIX & FIT และ W9Clinic- ส่วนลด สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ และโปรแกรมตรวจหาแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ- แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูนสำหรับผู้ใหญ่ ราคาพิเศษ- แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น ราคาพิเศษ- แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคาพิเศษ- บริการตรวจรักษาด้วยความเย็น -110 องศา ฟรี 1 ครั้ง และบริการ Telemedicine ฟรี 3 ครั้ง- บริการ VIP Car Parkโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม- รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่บ้านมูลค่า 1,500 บาท จำนวน 1 ครั้ง/ระยะเวลาสิทธิพิเศษ- รับการยกเว้นค่าบริการสำหรับบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Services)มูลค่า 1,000 บาทต่อครั้ง (รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าการพยาบาล และค่าเดินทาง) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ- รับส่วนลดพิเศษ 25% สำหรับการตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ, การเติมวิตามินสูตรเฉพาะบุคคลแบบเร่งด่วน, การตรวจสุขภาพเจาะลึก เพื่อป้องกันโรคร้าย และการตรวจสุขภาพเจาะลึก เพื่อป้องกันโรคหัวใจ- รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าบัตร Exclusive ของทางโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขมโรงพยาบาลสมิติเวช- รับส่วนลด 30% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะห้องพักประเภทสแตนดาร์ด (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอาหารค่าบริการพยาบาล ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)- รับส่วนลด 10% ค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ ค่าเอ็กซเรย์ สำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าตรวจวิเคราะห์พิเศษ เอ็กซเรย์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)- รับสิทธิ์เป็นสมาชิก Samitivej First ที่โรงพยาบาลสมิติเวช- สงวนสิทธิ์เฉพาะโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เท่านั้นผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด ONESIAM SuperApp ได้ที่ https://onesiamlink.page.link/health-wellness-news