SCGC ร่วมกับ ศศินทร์ ชูแนวคิดการสร้างธุรกิจสตาร์อัปเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023

วันนี้เรามีโอกาสมาร่วมพูดคุยถึงการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023 พร้อมเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสตาร์ตอัปในประเทศไทยและระดับโลก นำโดยและผู้สนับสนุนหลักหรือที่สนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งเป็นการแข่งขันการวางแผนธุรกิจสตาร์ตอัปภาคภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นมาต่อเนื่องยาวนานที่สุดในเอเชีย โดยเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกจากทั่วโลกมาแสดงความสามารถในการวางแผนธุรกิจของตนเอง เน้นให้เกิดผลงานที่มีความสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ ๆ และผลักดันให้ทีมผู้เข้าแข่งขันทำธุรกิจที่เกิดความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยในการแข่งขันระดับโลก (Global Competition) ปีนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดซึ่งให้นักศึกษาทั่วโลกที่ต้องการพัฒนาทักษะในการวางแผนธุรกิจ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเองในสถานการณ์ที่เหมือนจริง และยังเป็นโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมอีกด้วยได้กล่าวถึงความสำคัญของการแข่งขันในครั้งนี้ว่า เรากำลังเผชิญภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุด ซึ่งการดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องมีแนวคิดแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) มีทักษะที่จะหาทางออกใหม่ ทำแบบใช้ทรัพยากรน้อยแต่ได้ผลมาก (do more with less) คิดอย่างสร้างสรรค์ และลงมือทำอย่างรวดเร็ว SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin ถูกออกแบบให้เป็นเวทีพิสูจน์ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ คัดสรรนิสิต-นักศึกษาที่มีความคิดเฉียบแหลมในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน การแข่งขันนี้ให้โอกาสแก่ผู้ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อน disruption กระตุ้นความคิดใหม่ และช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ในโลกที่ดีขึ้น ฉลาดขึ้น และยั่งยืนขึ้น (inspire. connect. transform for a better, smarter, sustainable world) ตามความตั้งใจของศศินทร์นอกจากนี้ ยังมีอีกองค์กรสำคัญที่ได้สนับสนุนโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 อย่างเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี (SCGC) โดยทางหรือเปิดเผยมุมมองเปลี่ยนแปลงของสตาร์ตอัปในประเทศไทยและระดับโลกว่า เป้าหมายที่ SCGC สนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ตอัประดับอุดมศึกษา ผ่านการประกวดแผนธุรกิจ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เนื่องจากต้องการผลักดัน “Green Innovation” นวัตกรรมและโซลูชันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ตอบรับเมกะเทรนด์โลก และพัฒนาศักยภาพสตาร์ตอัปไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ในขณะเดียวกัน ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องจากเป็นโอกาสที่จะได้เจอกับมืออาชีพที่อยู่ใน Value Chain โดยแผนธุรกิจจากผู้เข้าประกวดจะถูกตัดสินและประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงจากสายงานอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทาง SCGC สนับสนุนการแข่งขันนี้มาตลอด ซึ่งที่ผ่านมา SCGC ได้เปิดโอกาสให้ทีมสตาร์ตอัปชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขันฯ เข้าพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและโซลูชันที่จะช่วยเสริมศักยภาพที่ศูนย์ “i2P” (Ideas to Products) ศูนย์รวมไอเดียเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้ง ลูกค้า–ผู้บริโภค–สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้สตาร์ตอัปมีทักษะ มุมมองในการสร้างนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานจริง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Global Competition ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2566 โดยงานแข่งขันรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2566 ร่วมชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล รวมทั้งโอกาสในการ networking กับทีมต่าง ๆ ทั่วโลกมาร่วมเป็นหนึ่งในทีมนิสิตนักศึกษาไทยที่ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก ด้วยไอเดียและนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์ สมัครได้แล้ววันนี้ที่ https://bit.ly/apply2bbcgl2023 สนใจข้อมูลเพิ่มเติม https://bbc.sasin.edu/2023/ หรือ Facebook page: bangkokbusinesschallenge