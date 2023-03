บาร์บีก้อน ผนึกCARNIVAL ชูคอลเล็กชั่น “Born To Grill”

ผู้จัดการรายวัน 360 - Bar B Q Plaza ตัวจริงแห่งวงการปิ้งย่าง จับมือ CARNIVAL ตัวพ่อแห่งวงการสตรีทแฟชั่นเมืองไทย ปล่อยคอลเล็กชั่นสุดลิมิเต็ด “Born To Grill” เจาะฐานลูกค้าใหม่ผ่านสตรีทอาร์ตใจกลางสยาม GON LAND นำ 2 ตัวพ่อในไทย อย่าง พี่ GON ตัวแทน Bar B Q Plaza และ Bernie ตัวแทน CARNIVAL ผสมผสานแนวคิดมุมมองความรู้สึกของผู้คนในยุค 90’ ที่ได้เริ่มต้นรู้จักร้าน Bar B Q Plaza ใส่สีสันให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยการมองผ่านเลนส์ของคนรุ่นใหม่ และสื่อสารออกมาในรูปแบบผลงานกราฟฟิตี้สุดเท่ โดยเนรมิตลานหน้าร้าน CARNIVAL สาขาสยามสแควร์ พร้อม Photobooths ตู้สติกเกอร์ถ่ายภาพยอดฮิตที่วัยรุ่น Y2K ห้ามพลาด! เสริมทัพความอร่อยด้วยเมนูสุดพิเศษจาก GON EXPRESS ตั้งแต่วันที่ 24-26 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณหน้าร้าน CARNIVAL สาขาสยามสแควร์นายรัฐ ตระกูลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวว่า “ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า Partnership Marketing เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ Bar B Q Plaza ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายในปีนี้เราต้องการเห็น Bar B Q Plaza กลายเป็นหนึ่งในเพื่อนของชาว GEN Z เราจึงให้ความสนใจกับการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และ First Jobberการจับมือกับ CARNIVAL ที่เป็นตัวพ่อครองใจวัยรุ่นในยุคนี้ สามารถตอบโจทย์ของเราได้ทุกมิติ ต่อยอดให้เราสามารถเป็นแบรนด์ไลฟสไตล์ที่เขานึกถึงได้ จึงร่วมกันสร้างสรรค์คอลเล็กชั่น “Born To Grill” ที่มีสินค้าหลากหลายและนำเอกลักษณ์เฉพาะจากทั้ง 2 แบรนด์ อย่าง Bar B GON และ Bernie มาดีไซน์ให้โดดเด่นในแบบที่สายสตรีทต้องชอบ ต้องซื้อเก็บสะสมอย่างแน่นอน ซึ่งแบ่งสถานที่จำหน่ายคอลเล็กชั่นออกเป็น 2 ที่ โดยมีลายเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะหน้าร้าน CARNIVAL สยามสแควร์ และเฉพาะร้าน Bar B Q Plaza สยามสแควร์วัน พร้อมกับอีกหนึ่งเอ็กซ์คลูซีฟที่ Bar B Q Plaza มอบให้กับแฟน ๆ CARNIVAL คือ น้ำจิ้มสูตรพิเศษ “น้ำจิ้ม CARNIVAL” ที่มีเพียง 3 วันเท่านั้น ที่ Bar B Q Plaza สาขาสยามสแควร์วัน เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ทาง CARNIVAL มีน้ำจิ้มสูตรพิเศษเป็นของตัวเองและเป็นครั้งแรกของทาง Bar B Q Plaza ที่ได้ผลิตน้ำจิ้มร่วมกับแบรนด์อื่น ในงานมีกิจกรรมที่ตั้งใจให้วัยรุ่นมาจอยกันอย่าง GON LAND, Photobooth และ GON Gang Troop ที่ GON จะเดินรอบสยามทักทายเพื่อน ๆ ตลอด 3 วัน พร้อมตั้งเป้าจากการร่วมมือกันครั้งนี้จะสามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ GON Gang Club ได้ถึง 10%”นายอนุพงศ์ คุตติกุล ผู้ก่อตั้งร้าน CARNIVAL กล่าวเสริมว่า “การร่วมมือระหว่าง CARNIVAL และ Bar B Q Plaza ครั้งนี้ ถือเป็นที่จับตามองในวงการแฟชั่นอย่างมาก ว่าแบรนด์สตรีทสายแฟชั่นกับแบรนด์ปิ้งย่างในตำนาน จะทำอะไรสนุก ๆ ร่วมกันในรูปแบบไหน ซึ่งเรานำจุดเด่นของทั้ง 2 แบรนด์มารวมกันได้อย่างลงตัวและเกิดเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่า เป็นเอกลักษณ์ และที่เอ็กซ์คลูซีฟมาก ๆ กับ ฟิกเกอร์ที่ CARNIVAL ไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อน GONxBernie มีจำนวนเพียง 300 ชิ้นเท่านั้น เปิดให้สั่งจองเฉพาะวันแรก 24 มี.ค. 2566 ทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.carnivalbkk.com เท่านั้น นอกจากนี้ทาง CARNIVAL เองต้องการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเรื่องศิลปะ แฟชั่นได้ง่ายขึ้นและกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถมองผ่านมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างความสุขในรูปแบบของตัวเองได้”นอกจากหน้าร้าน CARNIVAL แล้ว ร้าน Bar B Q Plaza สาขาสยามสแควร์วัน ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่น่าสนใจ ด้วยการย้อมร้าน Bar B Q Plaza ให้เสมือนเป็นร้าน CARNIVAL และมี Kiosk จำหน่ายเสื้อผ้า Accessories ในลายที่แตกต่างกันบริเวณด้านหน้าร้าน พร้อมตกแต่งทั้ง 4 สาขาบริเวณโดยรอบสยามสแควร์ ได้แก่ สามย่านมิตรทาวน์ โลตัสพระราม 1 สยามเซ็นเตอร์ และเซ็นทรัลเวิลด์ สร้างบรรยากาศในการทานเมนูปิ้งย่างที่แฝงดีกรีความเท่ แต่ยังอบอวลไปด้วยความสุข ความอบอุ่น ขี้เล่นเช่นเคยเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ถือเป็น Store Model รูปแบบใหม่ที่เป็นการต่อยอดไปอีกขั้นของกลยุทธ์ Partnership Marketing ที่ Bar B Q Plaza ตั้งใจเปิดตัวที่นี่ที่แรก