"GMM-RS" ตั้งกิจการร่วมค้า ดีลประวัติศาสตร์ค่ายเพลงไทย

จากกรณีทางเพจ Yothana Boonorm ได้โพสต์เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 21 มี.ค.ว่า “เป็นปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ อยากบอกมานาน ได้บอกสักที Concerts ที่จะหยุดทุก Concert (โปรดสังเกตว่ามี S ท้าย Concert) เตรียมเปลี่ยนแผนทุกแผนที่คุณเตรียมไว้ปีนี้ เตรียมซ้อมร้องเพลงแกรมมี่อาร์เอสไว้ให้พร้อม 28 เดือนนี้ เฉลยทุกเรื่อง”

ผู้จัดการรายวัน 390-เป็นปรากฏการณ์แห่งวงการเพลงขั้นสุด เมื่อ 2 ค่ายเพลงยักษ์ของเมืองไทยระหว่างแกรมมี่กับอาร์เอสจับมือเดินไปด้วยกัน ร่วมทุนกันจัดตั้ง “กิจการร่วมค้าอะครอส เดอะ ยูนิเวิร์ส (ACROSS THE UNIVERSE JOINT VENTURE)” พร้อมแถลงใหญ่ 28 มี.ค. เซอร์ไพรส์มีเพียบแน่นอนว่าโปรเจกต์นี้ต้องมีอะไรมากกว่าแค่งานคอนเสิร์ต เมื่อ 2 เสือแห่งวงการเพลงมาจับมือกันจริงๆ บวกกับแผนงานคอนเสิร์ตของทั้งสองบริษัทด้วยแล้ว น่าจะเป็นการต่อยอดธุรกิจขึ้นไปอีกระดับอย่างไรก็ตาม เมื่อปลายเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาทางแกรมมี่เพิ่งจะแถลงข่าวไปถึงแผนงานคอนเสิร์ตว่า ปี 2566 นี้พร้อมปักธง No.1 Showbiz in Thailand มุ่งยึด 7 จุด ยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ กับการจัดมิวสิกเฟสติวัล, เพิ่มโอกาสจัดงานในระดับจังหวัด อย่างงานสงกรานต์ และงานฮัลโลวีน เพิ่มงานเฟสติวัลในกลุ่ม LGBQ+ งานเทศกาลดนตรีระดับสากล และงานแฟนมีตติ้งในกลุ่ม K-pop พร้อมเปิดรายชื่อคอนเสิร์ตใหญ่ให้กับศิลปินในสังกัดอีก 2-3 งาน หรือรายได้โชว์บิซปีนี้น่าจะทำได้กว่า 898 ล้านบาท โต 66%แม้จะเปิดรายชื่อแผนงานคอนเสิร์ตในปีนี้ออกมาแล้ว แต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมาทางแกรมมี่ก็ส่งสัญญาณสุดเซอร์ไพรส์ให้วัยรุ่นยุค 90 ได้กรีดร้องกันสุดกำลัง เพราะแกรมมี่จะมีการจัดงานคอนเสิร์ตร่วมกับฝั่งอาร์เอส ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่คาดว่าน่าจะดีลกันจบแบบสดๆ ร้อนๆเพราะก่อนหน้านี้เอง เฮียฮ้อ-สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ก็ได้ออกมาเปรยเป็นนัยสำคัญว่า งานคอนเสิร์ตของอาร์เอสปีนี้จะมีความพิเศษมากกว่าครั้งที่ผ่านมา มากกว่าการนำศิลปินเก่ามาร่วมงานอย่างที่ทุกคนเข้าใจจากแผนงานคอนเสิร์ตที่อาร์เอสจะจัดขึ้นในปี 2566 ภายใต้คอนเซ็ปต์ #inCOOLsiveExperience สร้างประสบการณ์ร่วมที่คูลกว่าสำหรับทุกเจเนอเรชัน กับ 4 คอนเสิร์ตใหญ่ที่รวมทุกความออริจินัลของ อาร์เอส ที่ทุกคนคิดถึง ได้แก่ RS Hits Journey 2023, D2B 22nd Anniversary Concert 2023, Kamikaze Party Reunion และ RS Meeting Danceventure Concert 2023 และจะจัด Music Festival 4 ฤดู ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ชะอำ, สวนผึ้ง, กรุงเทพฯ และเขาใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมคอนเสิร์ตใหญ่และ Music Festival กว่า 1 แสนคน และวางเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 550 ล้านบาทดังนั้นโปรเจกต์นี้ถือเป็นสุดยอดของงานคอนเสิร์ตศิลปินเมืองไทยที่กำลังจะเกิดขึ้น และงานนี้นอกจากเราจะได้เห็น พี่เจ-เจตริน แบทเทิลกับ ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง แบบเต็มอิ่ม เราอาจจะได้เห็นการทัวร์คอนเสิร์ตคู่ หรืองานเพลงคู่ ก็เป็นไปได้หมด และไม่ใช่เพียง 2 คนนี้เท่านั้น ศิลปินคนอื่นๆ ที่มีสิทธิ์ยืนชนไหล่กันให้ได้เห็นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เต๋า-มอส, ปาน-โบ เป็นต้น และนี่คือยุคงานเพลงไทยที่พร้อมใจกันยกระดับเพื่อแข่งขันสู่โกลบอล ตามรอย K-Pop อย่างแท้จริง**อัปเดตล่าสุด ร่วมทุนกันยาวๆล่าสุดทั้งสองค่ายได้เปิดเผยถึงแผนงานเบื้องต้นในครั้งนี้แล้วว่า จะเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ในรูปแบบของร่วมทุนกันในการจัดตั้ง “กิจการร่วมค้าอะครอส เดอะ ยูนิเวิร์ส (ACROSS THE UNIVERSE JOINT VENTURE)” อย่างเป็นทางการ ซึ่งแน่นอนว่าการร่วมมือกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยทั้ง 2 บริษัทพร้อมลงนามตกลงความร่วมมือในการหยิบจุดแข็งของทั้ง 2 บริษัทในการร่วมลงทุนเพื่อส่งมอบความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้คนไทย โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีขึ้นในวันที่ 28 มี.ค.ที่จะถึงนี้.