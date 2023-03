เริ่มวันนี้!บางกอกแอร์เวย์ส มอบส่วนลด20% นิสิต-นักศึกษา-อาจารย์ ทุกสถาบัน เพียง “Click จอง- จ่าย - บิน”

บางกอกแอร์เวย์ส มอบสิทธิพิเศษ “Ufare by Bangkok Airways – บินถูกได้ใจ..คลิกได้ทุก U”ให้ นิสิต-นักศึกษา (ตรี โท เอก) และอาจารย์ ในประเทศ ส่วนลด 20% เพียง “Click จอง ∙ Pay จ่าย ∙ Fly บิน”จองและเดินทางได้แล้ววันนี้ – 31 ธ.ค. 66บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) มอบสิทธิพิเศษ “Ufare by Bangkok Airways – บินถูกได้ใจ..คลิกได้ทุก U” สำหรับนิสิต-นักศึกษาทุกระดับ (ตรี โท เอก) และอาจารย์มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยสามารถคลิกรับส่วนลด 20% เพียง “Click จอง ∙ Pay จ่าย ∙ Fly บิน” ผ่านทาง www.bangkokair.com/ufare เริ่มจองและเดินทางได้แล้ววันนี้ – 31 ธันวาคม 2566สำหรับเที่ยวบินในประเทศสามารถทำการสำรองเที่ยวบินได้ทุกเส้นทางของบางกอกแอร์เวย์ส อาทิ ภาคเหนือ เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ราคา 1,180 บาท / เที่ยว กรุงเทพฯ – ลำปาง ราคา 1,540 บาท / เที่ยว กรุงเทพฯ – สุโขทัย ราคา 1,180 บาท / เที่ยว ภาคตะวันออก ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด ราคา1,220 บาท / เที่ยว ภาคใต้ ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ – กระบี่ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต ราคา1,260 บาท / เที่ยว และกรุงเทพฯ – สมุย ราคา 1,700 บาท / เที่ยวเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ร่วมรายการ ประกอบด้วยเส้นทางสู่ประเทศกัมพูชาได้แก่ กรุงเทพฯ - พนมเปญ ราคา (ไป-กลับ) 5,630 บาท กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ ราคา (ไป-กลับ) 5,910 บาท และ กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง ราคา (ไป-กลับ) 6,490 บาท โดยโปรโมชั่นตั๋ว Ufare สำหรับเส้นทางต่างประเทศ สามารถเลือกการเดินทางแบบ ไป-กลับ เพียงเท่านั้นขั้นตอนรับสิทธิ์บริการ Ufare by Bangkok Airways สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ใน 3 สเต็ป เพียง “Click จอง ∙ Pay จ่าย ∙ Fly บิน” ผ่านทาง www.bangkokair.com/ufare ซึ่งผู้รับสิทธิ์จะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ยังไม่หมดอายุ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง สามารถรับส่วนลดค่าโดยสาร 20% จากราคาบัตรโดยสารราคาปกติ (Web promotion , Web saver , Web freedom) ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้ สามารถเข้าชมรายละเอียดเงื่อนไขทางเว็บไซต์ https://www.bangkokair.com/ufare/condition.htmlพิเศษ! ผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์ส ได้รับโหลดกระเป๋าสัมภาระในน้ำหนัก 20 กิโลกรัม/ท่าน รวมถึงบริการห้องรับรองผู้โดยสารบูทีคเลาจน์ หรือมุมให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ สนามบินที่เปิดให้บริการ รวมถึงบริการเสิร์ฟอาหารร้อน-เครื่องดื่มบนเที่ยวบิน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ ฟรี! ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตโปรโมชันได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/FlyBangkokAir หรือ Line Official Account: @flybangkokair คลิก https://bit.ly/addfriend_pgline ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทรฯ 1771 หรือ 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatTH