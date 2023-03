ยูโอบี เปิดตัวบริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตแบบไร้สัมผัส ‘Tap & Go’ ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT

เปิดตัวบริการชำระเงินแบบไร้สัมผัสสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตที่ต้องการบริการชำระค่าโดยสาร ณ สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) ทุกสถานีในกรุงเทพฯ บริการชำระเงินแบบไร้สัมผัสนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยเพียงแค่แตะบัตรเดบิต UOB และ TMRW บนเครื่องอ่านบัตรอัตโนมัติที่ประตูสถานีด้วยบริการการชำระเงินรูปแบบใหม่นี้ จะทำให้ลูกค้ายูโอบีสามารถชำระเงินสำหรับการเดินทางประจำวันที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องต่อคิวหรือวุ่นวายกับการหยิบเงินสด นอกจากนี้ บริการ Tap & Go ยังได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสขั้นสูงในการอ่านข้อมูลลูกค้า และระบบตรวจจับการฉ้อโกงที่มีประสิทธิภาพ สามารถรับประกันการทำธุรกรรมที่ปลอดภัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Card Payment & Unsecured Products, ธนาคาร ยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า "ธนาคารรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นธนาคารแรกๆ ในการเปิดตัวบริการชำระเงินแบบไร้สัมผัส Tap & Go สำหรับผู้ถือบัตรเดบิต ร่วมกับ MRT ฟีเจอร์ใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการมอบโซลูชันทางการเงินที่ล้ำหน้า เพื่อตอบรับกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้า”ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจพาณิชย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง กล่าวว่า “ BEM ได้ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบที่ประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติภายในสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานี เพื่อรองรับการชำระค่าโดยสารผ่านบัตร EMV Contactless ทั้ง VISA และ Master ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง ผู้โดยสารสามารถใช้บัตรเดบิต EMV Contactless แตะที่ประตูอัตโนมัติเพื่อเดินทางได้เลย โดยไม่ต้องแลกเหรียญหรือซื้อตั๋วโดยสาร”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส จำกัด หรือ บีเอ็มเอ็น ผู้ให้บริการพื้นที่โฆษณาเชิงพาณิชย์ภายในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้งในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า กล่าวว่า “จำนวนผู้โดยสารที่ใช้ MRT ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่แล้ว และเป็นผู้ที่ถือบัตรเดบิตของยูโอบีอยู่แล้ว ดังนั้นบริการชำระเงินแบบไร้สัมผัส “Tap & Go” ผ่านบัตรเดบิตยูโอบี เป็นวิธีที่รวดเร็วและปลอดภัยในการชำระค่าโดยสารกับทาง BMN ที่มีประสิทธิภาพที่สุด และเป็นการแสดงให้ลูกค้าทราบว่า ธนาคารยูโอบีไม่เคยหยุดพัฒนาประสบการณ์ด้านการเงินเพื่อลูกค้าของตน”ค่าโดยสาร MRT จะถูกรวมและหักเงินจากบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตไว้ เพียงครั้งเดียวหลังเวลา 02.00 น. ของวันถัดไป ผู้ถือบัตรเดบิต UOB และ TMRW สามารถตรวจสอบรายการธุรกรรมภายใต้ชื่อ "MRT-BEM" ได้ด้วยตนเองในแอปพลิเคชัน UOB TMRW ของธนาคารการเปิดตัวบริการทางการเงินใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของธนาคารยูโอบีในการมอบประสบการณ์การธนาคารที่ราบรื่นให้กับลูกค้าในประเทศไทย คาดว่าบริการ Tap & Go นี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้สัญจรไปมาจำนวน 400,000 รายในแต่ละวัน ที่โดยสารด้วยสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง กว่า 53 สถานีทั่วกรุงเทพฯสนใจสมัครบัตรเดบิตและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา หรือโทร 02-285-1555 และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตแบบไร้สัมผัส ‘Tap & Go’ ได้ที่ https://www.uob.co.th/personal/promotions/debitcard/uob-debit-mass-transit.page บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) : คุณสุพรทิพย์ พงศาชำนาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Card Business ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย, คุณณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ตเวิร์คส์ จำกัด,คุณธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Card Payment & Unsecured Products ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย, นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจพาณิชย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และ คุณวิทสุวัฒน์ อำคาเพท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด