กรมการท่องเที่ยวเดินเครื่องคอร์สออนไลน์ “CBT We can do” ดันชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ทำตลาดดิจิทัล

นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวจะจัดการอบรมออนไลน์ “CBT We can do” พัฒนาทักษะชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ ภายใต้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ชุมชนและโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และยกระดับชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ให้สามารถทำตลาดและประชาสัมพันธ์ตามบริบทและอัตลักษณ์ของชุมชน ด้วยเทคนิคที่ทันสมัยและน่าสนใจผ่านสื่อออนไลน์ด้วยตนเองการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยว การถ่ายภาพงานโฆษณา เจ้าของธุรกิจและบริษัทที่ประสบความสำเร็จด้วยการส่งเสริมการตลาด รวมทั้งเจ้าของเพจท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำประชาสัมพันธ์ให้ตรงใจผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ได้แก่ “ทุกชุมชนมีเรื่องเล่า How to tell your story?” “สร้าง Online Content ให้ปัง โด่งดังชั่วข้ามคืน” “การถ่ายและตัดต่ออย่างไรให้น่าสนใจ” “สตูดิโอชุมชน ทุกที่ ทุกเวลา” และ “มิติใหม่การท่องเที่ยว ด้วยช่องทางออนไลน์”กรมการท่องเที่ยวตั้งเป้าหมายให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้มแข็งขึ้น เน้นคุณค่า ชุมชนและผู้ประกอบการสามารถปรับตัว เติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3พ.ศ. 2566-2570 ในมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรและร่วมประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ที่สนใจสามารถสมัครได้ฟรี ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/EZQosgKE69UfZS3s5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08-6325-1662