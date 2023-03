Posie Flowers ร้านดอกไม้ของขวัญทำมือรักษ์โลก ผลิตด้วยกระดาษสาจากธรรมชาติ 100%

ปัจจุบันงานแต่ง งานมงคล งานแสดงความยินดี ตกแต่งสำนักงาน ตกแต่งบ้าน เปิดสำนักงานใหม่ เปิดร้านใหม่ ล้วนมีดอกไม้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย แต่ด้วยความที่ดอกไม้สดมีอายุการใช้งานได้ไม่นานก็เหี่ยวเฉา จึงเปิดโอกาสให้ดอกไม้ที่ทำจากวัสดุทดแทนเข้ามาแทนที่ เพราะมีความคงทน ทนแดด ทนร้อน ทนหนาว ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด แต่ดอกไม้ที่ทำจากวัสดุทดแทนต่างๆ ก็ใช่ว่าจะเติบโตและขยายตัวได้เหมือนกันหมด ถ้าไม่มีจุดเด่น จุดขาย ที่ทำให้ผู้บริโภคพึงพอใจ และสอดคล้องกับเทรนด์ความต้องการของตลาดกระทรวงพาณิชย์มีดอกไม้ของขวัญทำมือที่ผลิตด้วยกระดาษสาจากธรรมชาติ 100% ซึ่งเป็นสินค้ารักษ์โลก และเป็นสินค้าที่มีส่วนช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมโลกมาแนะนำ โดยเป็นงานฝีมือของผู้ประกอบการใน จ.เชียงใหม่ ที่ได้มองเห็นโอกาสในการทำตลาดดอกไม้ที่เป็นงานฝีมือ และสามารถใช้ทดแทนดอกไม้จริง โดยมีความคงทน สามารถคงความสวยไว้ได้อยู่เสมอ และมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทรงคุณค่า มีกลิ่นหอม เหมาะสำหรับการเก็บไว้เป็นความทรงจำได้นานเท่านาน และที่พิเศษไปกว่านั้น เมื่อกลิ่นจาง สามารถหยดน้ำหอมเติมลงได้เรื่อยๆ กลิ่นก็จะกลับมาหอมได้เหมือนเดิมผู้ประกอบการรายนี้คือ Posie Flowers ร้านตั้งอยู่แถวอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นร้านดอกไม้ของขวัญทำมือ มีสินค้าที่ทำจากดอกไม้ให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นช่อดอกไม้สำหรับงานแต่งงาน ของชำร่วยสำหรับงานแต่ง กระเช้าดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้สำหรับแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ของตกแต่งห้องนอน ดอกไม้ตกแต่งบ้าน ดอกไม้สำหรับตกแต่งร้านกาแฟหรือร้านค้าขนาดใหญ่ กระปุกดอกไม้วันเดอร์กิฟต์ กระปุกดอกไม้น้ำหอมของขวัญสำหรับตัวอย่างของช่อดอกไม้สำหรับงานแต่งงาน เช่น ช่อดอกไม้เจ้าสาวสไตล์ยุโรป (Hand-tied) ช่อดอกไม้เจ้าสาวทรงกลม (Round Bouquet) ช่อดอกไม้เจ้าสาวสไตล์ดอกไม้ป่า (Wild Things) และช่อดอกไม้เจ้าสาวทรงหยดน้ำ (Cascade Bouquet) ซึ่งช่อดอกไม้นี้จะอยู่ได้ตลอดไป มีความพิเศษไม่เหมือนใคร ด้วยดอกไม้งานฝีมือผลิตด้วยกระดาษสาจากธรรมชาติ 100% อย่างที่เกร่นไว้แล้ว ทำให้ดอกไม้มีความคงทน คงความสวยไว้ได้อยู่เสมอ และมีกลิ่นหอม โดยผู้ที่สนใจ ทางผู้ประกอบการจะมีกล่อง Forever Keeper Box ไว้ให้ใส่ช่อดอกไม้ด้วย ช่วยให้สามารถเก็บรักษาช่อดอกไม้ไว้ได้เป็นอย่างดี และมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทรงคุณค่า เหมาะสำหรับการเก็บไว้เป็นความทรงจำได้นานส่วนของชำร่วยสำหรับงานแต่งงาน ถือเป็นสินค้าพิเศษที่แขกที่มาร่วมงานสามารถนำกลับบ้านไปเป็นของที่ระลึก โดยเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ สามารถนำไปแขวนในรถ ตู้เสื้อผ้า หรือมุมต่างๆ ได้ และมีความหมายดีๆ ของดอกไม้ให้เลือก ได้แก่ คาร์เนชัน Always be in love, เชอร์รีบลอสซัม Let's make the most of each moment, การ์ดิเนีย How lovely to have you in my life, เพอริวิงเคิล We wish you long journey filled with happiness and love, ไฮเดรนเยีย You are my today and all of my tomorrows, ไลแลค Together is a beautiful place to be, พีชบลอสซัม We give each other a smile with a future in it และมิสเซิลโท Where there is love there is lifeทางด้านกระเช้าดอกไม้สำหรับแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ของตกแต่งบ้าน สำนักงาน ร้านค้า ทางร้าน Posie Flowers มีสินค้าให้เลือกทั้งแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน หรือเซตดอกไม้ที่จัดคู่สีไว้ให้เหมาะสำหรับนำไปประดับด้วยตนเอง ส่วนกระปุกดอกไม้วันเดอร์กิฟต์ เป็นดอกไม้ที่จัดไว้เป็นกระปุก เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษต่างๆ และกระปุกดอกไม้น้ำหอมของขวัญ เป็นกระปุกดอกไม้เล็กๆ มีกลิ่นหอม เหมาะสำหรับใช้แสดงความยินดี เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษจากแนวคิดในการผลิตดอกไม้รักษ์โลก ด้วยการใช้กระดาษสาจากธรรมชาติ 100% กระทรวงพาณิชย์เห็นว่าเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และเป็นสินค้าที่เทรนด์ตลาดโลกต้องการ โดยพร้อมที่จะสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการ Local+ ที่มุ่งส่งเสริมสินค้าในกลุ่ม BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป