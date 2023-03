อรุณ พลัสจับมือ SANY Leadway Rootcloud รุกธุรกิจ E-Truck & E-Mobility ในไทย-อาเซียน

อรุณ พลัส ในเครือปตท.จับมือ SANY Leadway Rootcloud ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รุกธุรกิจ E-Truck และเทคโนโลยี E-Mobility ครบวงจรในประเทศไทยนายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแสวงหาโอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจ E-Truck และ E-Mobility ครบวงจร และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยมีนายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (Arun Plus) และนายดา รุย Managing Director Southeast Asia, SANY Heavy Industry (Thailand) Co., Ltd. (SANY) นายฉกาจ แสนจัน Chief Executive Officer, Leadway Heavy Machinery Co., Ltd. (Leadway) และนายโฮ ฮาว เทียน Managing Director ASEAN, Rootcloud Technology Co., Ltd. (Rootcloud) ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับการผลิต ช่องทางการขาย และการจัดจำหน่าย E-Truck และเทคโนโลยี E-Mobility ในไทยและภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับแผนการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และกลยุทธ์ New S-Curve ของ PTT ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งทั้งหมดของประเทศไทยและระบบขนส่งเชื่อมต่อระหว่างประเทศ อาทิ การขนส่งสินค้าทางราง ทางทะเล ทางบก และทางอากาศ E-Truck และ E-Mobility จึงมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ ช่วยขับเคลื่อนระบบการขนส่งของไทยไปสู่การเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรต่อไป