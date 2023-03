วิสทร้า ครองใจผู้บริโภค คว้า 2 รางวัล สุดยอดสินค้าขายดีจาก Watsons HWB Awards 4 ปีซ้อน

วิสทร้า (VISTRA) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ในเครือบริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดี Watsons HWB Awards ประจำปี 2023 อีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับต่อเนื่องยาวนานกว่า 4 ปีซ้อนในงาน Watsons HWB Awards 2023 หรือ Watsons Health Wellness & Beauty Awards ประจำปี 2023 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ คุณจีรวัฒน์ สิทธิ์สันต์กุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด และคุณธนวัฒน์ คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายโมเดิร์นเทรด ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของบริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ขึ้นรับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีในวัตสัน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอดสินค้าขายดี ประเภทเสริมอาหารวิตามินซีจากธรรมชาติ 4 ปีซ้อน จากผลิตภัณฑ์ VISTRA Acerola Cherry 1000 mg & Citrus Bioflavonoids Plus และรางวัลสุดยอดสินค้าขายดี ประเภทเสริมอาหาร เพื่อลดเลือนริ้วรอยและชะลอวัยจากผลิตภัณฑ์ VISTRA Astaxanthin 6 mg Plus Vitamin E ตอกย้ำความน่าเชื่อถือในแบรนด์ต่อเนื่องอีกปีเช่นกัน นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สินค้าได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยทุกท่านคุณจีรวัฒน์ สิทธิ์สันต์กุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด กล่าวว่า “รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล Watsons HWB Awards 2023 ที่นอกจากจะได้เป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในวัตสันแล้ว ยังครองใจสูงสุดจากผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้บริโภคที่ให้ความไว้วางใจเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสทร้า (VISTRA) ต่อเนื่องถึง 4 ปีซ้อน ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น”ทั้งนี้ วิสทร้า (VISTRA) ถือเป็นแบรนด์แรกที่นำสารสกัดอะเซโรลาเชอร์รีและแอสตาแซนธิน มาพัฒนาอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ช่วยในด้านการต่อต้านอนุมูลอิสระ และเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อความงามและสุขภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคไทยมากว่า 20 ปี เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่หลากหลาย ครอบคลุมสุขภาพและความงาม ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายในราคาที่เหมาะสม ภายใต้การดำเนินกระบวนการผลิตจากโรงงานของบริษัทเองที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองในระดับสากล ตามพันธกิจของแบรนด์ “ชีวิตดี เริ่มที่สุขภาพ Better Health, Better Life” เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพ และเตรียมร่างกายให้พร้อมกับชีวิตและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่