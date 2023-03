บีทูเอส” เปิด “Pokémon PLAYLAB”

ผู้จัดการรายวัน360 -บีทูเอส ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกความร่วมมือกับ The Pokémon Company รุกสร้างคอมมูนิตี้เปิดตัว “Pokémon PLAYLAB” แห่งแรกในประเทศไทย ครบครันที่สุด สำหรับคนรักโปเกมอนนางสาวจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีทูเอส และออฟฟิศเมท กล่าวว่า “จากความสำเร็จ และการตอบรับที่ดีของลูกค้า ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปเกมอน แบรนด์คาแรกเตอร์การ์ตูนดังระดับโลกที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทางบีทูเอสมองว่า “Pokémon PLAYLAB” แห่งนี้จะเข้ามาเติมเต็มความสุขและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ชื่นชอบโปเกมอน และทำให้ B2S ได้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถมีกิจกรรมร่วมกันได้ ให้สมกับความเป็น “Center of Passion Community, Center of Happiness แหล่งรวมความสุขและแรงบันดาลใจของทุกคน​”โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในช่วงปีแรกเราคาดหวังจำนวนลูกค้าที่มาเข้ามาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมประมาณ 200,000 คน เพราะที่ “Pokémon PLAYLAB” แห่งนี้จะมีสินค้าคอลเลคชั่นโปเกมอนสุดพรีเมียมให้เลือกช้อปก่อนใคร พร้อมโปรโมชั่นสุด Exclusive สำหรับสมาชิก B2S CLUB อีกด้วย และภายในปี 2565 นี้ ยังมีแผนที่จะขยาย “Pokémon PLAYLAB” เพิ่มอีก 3 แห่งเพื่อรองรับความสนุกให้กับลูกค้าในหลายๆ พื้นที่ ทั้งที่บีทูเอส เซ็นทรัลปิ่นเกล้า,เซ็นทรัลลาดพร้าว และ เมกาบางนา“Pokémon PLAYLAB” แห่งแรกในประเทศไทยแห่งนี้จะสเปซแห่งความสนุก พบกับไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด Photo landmark มุมถ่ายรูปสุดคิ้วท์กับโปเกมอนขนาดยักษ์ พิคาชู และผองเพื่อน โซน Pokémon Trading Card Game Tutorial ฝึกเล่นการ์ดโปเกมอนฟรี! จากเทรนเนอร์มืออาชีพ สุดเอ็กคลูซีพ พร้อมกำแพงการ์ดโปเกมอนที่รวบรวมคอลเลคชั่นการ์ดให้ชมกันจุใจ และเอาใจคุณหนูๆ กับโซน Anime Mini Theater ชมเพลินกับการ์ตูนโปเกมอนตอนใหม่ล่าสุด ตื่นตาไปกับโซน Pokémon Video Game : Nintendo switch ทดลองเล่นวิดีโอเกมโปเกมอนภาคใหม่ ปิดท้ายกับ โซนกาชาปอง สำหรับมิตรรักนักสุ่มนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแบตเทิลการ์ดโปเกมอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งรุ่นโอเพ่น ไม่จำกัดอายุ และรุ่นจูเนียร์ เพื่อสร้าง community ของคนรักโปเกมอน และกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ผ่านการเล่นโดยใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และเรามั่นใจว่า “Pokémon PLAYLAB” จะสามารถสร้างปรากฏการณ์ พิเศษให้กับสาวกโปเกมอนชาวไทยทั้งแฟนปัจจุบัน รวมถึงลูกค้าใหม่ในอนาคตอีกด้วย“Pokémon PLAYLAB” สเปซแห่งความสนุก เอาใจคนรักโปเกมอน พร้อมมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ มากมาย• สมัครสมาชิก “Pokémon PLAYLAB” ร่วมกิจกรรมสะสมคะแนน ลุ้นรับของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ในแต่ละเดือนฟรี!• ลูกค้าสมาชิก B2S CLUB ที่มาฝึกเล่นการ์ดที่ห้องเรียนโปเกมอน จะได้รับ “การ์ดโปรโม” หรือการ์ดพิเศษที่ไม่มีวางจำหน่าย 1 ใบ (จำกัด 1 ชิ้นต่อลูกค้า 1 ท่าน)• Check in พร้อมถ่ายรูป ที่ “Pokémon PLAYLAB” ที่บีทูเอส เซ็นทรัลเวิล์ด เปิดโพส public พร้อม tag #B2S #PokemonPlayLab บนเฟสบุ๊ค B2SThailand เล่าความประทับใจที่มีต่อ “Pokémon PLAYLAB” ชิงรางวัล Gift Card B2S มูลค่า 300 บาท 20 รางวัล (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)