“Traveloka” อัดแคมเปญเด็ด 11 ปี

ผู้จัดการรายวัน 360 - Traveloka ฉลองครบรอบ 11 ปี กับแคมเปญ EPIC Salebrat11on Celebrate Our Birthday, Your Way (ฉลองวันเกิด Traveloka ในแบบคุณ) มอบข้อเสนอที่ไม่ควรพลาดด้วยส่วนลดสูงสุด 80% สำหรับการจองโรงแรม เที่ยวบินและบริการรับส่งอื่นๆ และกิจกรรม Xperience รวมถึงส่วนลดเพิ่มเติม 20% ในช่วง EPIC Hourเชอร์ลีย์ เลสมานา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Traveloka กล่าวว่า “ขณะที่ผู้คนเริ่มกลับมาออกเดินทางท่องเที่ยว สิ่งที่พวกเขามองหา คือ การวางแผนการเดินทางที่เฉพาะตัวและมีความยืดหยุ่น การฉลองครบรอบ 11 ปีของชาว Traveloka ในครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่จะขอบคุณลูกค้าทุกคน แคมเปญนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีมาอย่างต่อเนื่องในการนำเสนอบริการและฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภควางแผนการเดินทางต่างๆ ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเราหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง”ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงรายได้จากการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดช่วงสิ้นปี 2565 ว่ามีมูลค่า 11.2 พันล้านบาท ซึ่งนับว่าสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยจำนวนการท่องเที่ยวภายในประเทศ 3.14 ล้านทริปที่นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาเที่ยวพร้อมกับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงวันหยุดยาวและผลจากแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดมีมูลค่า 1.5 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 50% ของรายได้เมื่อเทียบกับก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดในปี 2562การเติบโตนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแพลตฟอร์มของ Traveloka ซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่า มียอดการค้นหาเที่ยวบินภายในประเทศเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ในช่วงเดือนมกราคม 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว ขณะที่ยอดการค้นหาเที่ยวบินต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นกว่า 6 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในช่วงที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังฟื้นตัว เราได้เปิดตัวแคมเปญ EPIC Salebrat11on เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 11 ปี Traveloka มอบส่วนลดทริปสูงสุด 80% สำหรับบริการทุกประเภทในแพลตฟอร์มของ Traveloka ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566EPIC Salebrat11on มอบส่วนลดที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น อาทิ1. คูปองส่วนลดและดีลส่วนลดจากธนาคารที่ร่วมรายการมูลค่าสูงสุด 80% สำหรับการจองโรงแรม เที่ยวบิน บริการับส่งอื่นๆ และกิจกรรม Xperience โดยเริ่มเก็บสะสมคูปองได้ตั้งแต่เวลา 9.00-11.00 น.2. ส่วนลดเพิ่มเติม 20% ในช่วง EPIC Hour (ช่วงเวลา 11.00-12.00 น. สำหรับการจองเที่ยวบิน และช่วงเวลา 20.00-21.00 น. สำหรับการจองโรงแรม และกิจกรรม Xperienceเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้กับแคมเปญ Traveloka ได้โปรโมตแคมเปญผ่าน 4 ช่องทางออนไลน์ ประกอบด้วย1. Referral Program ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัลส่วนลด 20% ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566สามารถใช้ส่วนลดดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 25662. เล่นเกม Shuffleloka ในแอป Traveloka กับ เต-ตะวัน วิหครัตน์ ศิลปินจาก GMM TV รับชมไลฟ์สดบนแอป Traveloka ที่มีเต-ตะวันเป็นแขกรับเชิญ เพื่อลุ้นรับคูปองการจองโรงแรม และกิจกรรม Xperience สูงสุด 2,745 บาท พร้อมรับเพิ่ม Traveloka Points สูงสุด 11,000 คะแนน ส่วนผู้ที่มียอดใช้จ่ายในการจองโรงแรมสูงที่สุดมีโอกาสลุ้นรับรางวัลมูลค่า 133,00 บาท อาทิ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นวิดีโอเกม และกล้อง Instax เป็นต้น3. ร่วมกิจกรรมสนุกๆ และลุ้นรับรางวัลมูลค่า 500 บาท พร้อมด้วย Traveloka Points สูงสุด 30,000 คะแนน ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 25664. รับชมไลฟ์สด พร้อมร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับรางวัลมูลค่า 500 บาท พร้อมด้วย Traveloka Points สูงสุด 30,000 คะแนน“ในฐานะที่ Traveloka เป็น Tech Company เราจึงเข้าใจเป็นอย่างดีว่า นวัตกรรม มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา ปรับเปลี่ยน และการนำเสนอบริการต่างๆ สำหรับการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวให้แก่ผู้บริโภค เนื่องในโอกาสที่ Traveloka กำลังก้าวสู่ปีที่ 11 เราขอขอบคุณทุกการสนับสนุนและความไว้วางใจจากผู้บริโภค คู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆ การสนับสนุนและความไว้วางใจที่ทุกคนมอบให้ ได้ช่วยขับเคลื่อนให้เรามุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมถึงกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง” เชอร์ลีย์ กล่าวTraveloka แพลตฟอร์มชั้นนำด้านการท่องเที่ยวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและจองบริการด้านการท่องเที่ยว บริการต่าง ๆ ในประเทศ และบริการทางการเงินต่าง ๆ มากมาย โดยบริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม Traveloka ประกอบด้วยบริการการจอง ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบิน รถบัส และรถไฟ การเช่ารถ การบริการรับส่งจากสนามบิน นอกจากนี้เรายังเป็นแหล่งรวมที่พักจำนวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงโรงแรม อพาร์ตเมนต์ เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์ รีสอร์ต และวิลล่า Traveloka จึงเป็นแพลตฟอร์มการจองที่มีที่พักและแพ็คเกจต่าง ๆ ให้เลือกสรรมากที่สุดนอกจากนั้น Traveloka ยังเป็นผู้ให้บริการหลักในธุรกิจบริการในประเทศ (ปัจจุบันมีให้บริการเฉพาะบางประเทศ) โดยรวมถึงบริการจองสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม คลินิกสุขภาพและความงาม กิจกรรมที่เกี่ยวกับอาหาร นอกจากนี้ Traveloka ยังให้บริการธุรกรรมทางการเงิน การชำระเงิน และการประกันภัย เพื่อตอบโจทย์ด้านไลฟ์สไตล์ให้ผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการบริการลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เราพร้อมให้บริการด้วยภาษาในประเทศนั้นๆ พร้อมวิธีการชำระเงินสำหรับในแต่ละประเทศมากกว่า 30 วิธี และแอป Traveloka มีผู้ดาวน์โหลดแล้วกว่า 114 ล้านครั้งทำให้เราเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้