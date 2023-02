อสมท เร่งออก TOR ที่ดินรัชดา รายได้ดิจิทัล-ธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น

ผู้จัดการรายวัน 360 - อสมท แจ้งผลการดำเนินงานปี 2565 มีรายได้รวม 1,407 ล้านบาท รายได้ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่ส่งสัญญาณดี โตต่อเนื่อง เดินหน้าสร้างรายได้ระยะยาวจากสินทรัพย์ที่ดินรัชดา-พระราม 9 ตั้งเป้าได้ข้อสรุปการลงทุนในปี 2566นายผาติยุทธ ใจสว่าง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2565 มีรายได้รวม 1,407 ล้านบาท โดยธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่ สร้างรายได้สูงสุด 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึงร้อยละ 37 ขณะที่ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน (BNO) ทำรายได้ 496 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 เป็นผลจาก T Sports 7 ช่องหมายเลข 7 มาใช้บริการโครงข่ายตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2564ขณะที่รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์และวิทยุ ชะลอตัวตามภาพรวมการใช้งบโฆษณาในตลาด โดย อสมท ชูจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ถ่ายทอดสดจากบุคลากรมืออาชีพ เร่งสร้างรายได้ใหม่ จากการทำหน้าที่หลักในการถ่ายทอดสดและเผยแพร่สัญญาณภาพ (Host Broadcaster) ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม APEC 2022 และการถ่ายทอดรายการพิเศษต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ Content หน้าจอเน้นสาระข่าว บันเทิง ปูพรมซีรีส์ต่างประเทศ พร้อมจัดเต็มคอนเทนต์กีฬาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเดินหน้าจับมือพันธมิตรด้าน Content มืออาชีพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งหน้าจอ ในส่วนรายได้จากธุรกิจวิทยุ มีสัญญาณที่ดีขึ้น จากตัวเลขรายได้ไตรมาส 4 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ทำให้การจัดกิจกรรม On ground ในสถานีวิทยุภูมิภาคคึกคักยิ่งขึ้นด้านธุรกิจใหม่ อสมท ผลักดัน Content Business เพื่อหารายได้จากการเป็นผู้จัดจำหน่าย Content ในแพลตฟอร์มอื่นทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการขายสินค้าในธุรกิจ TV Home Shopping ในชื่อ “Shop Mania” และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีแผนที่จะเปิดตัวสินค้าสุขภาพทั้งอาหารเสริมและเครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าด้านความงาม นอกจากนี้ยังเริ่มรับรู้รายได้จากการให้เช่าใช้ทรัพย์สิน สตูดิโอ และห้องควบคุมออกอากาศ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2565การพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ย่านพระราม 9-รัชดาภิเษกของ อสมท ซึ่งเป็นที่ดินผืนใหญ่ที่มีศักยภาพในการลงทุนและมีมูลค่าสูง ที่ถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจใหม่ หรือ New CBD โดยเมื่อปลายปี 2565 อสมท ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจร่วมเสนอความคิดเห็น (Market Sounding) แนวทางการพัฒนาที่ดินของ อสมท บนที่ดิน 3 แปลง ได้แก่ ที่ดิน 50 ไร่ ย่านพระราม 9-รัชดาภิเษก, ที่ดิน 40 ไร่ หนองแขม ถนนเพชรเกษม และที่ดิน 59 ไร่ บางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุน และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่จำนวนมาก คาดว่าจะดำเนินการออกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (TOR : Term of Reference) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2566 โดยมีแผนระยะสั้นในการสร้างรายได้จากการบริหารจัดการที่ดินด้วยการเปิดให้เช่าพื้นที่บางส่วนสำหรับฐานะทางการเงินของ อสมท ยังคงแข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีสินทรัพย์รวม 10,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2564 โดย อสมท ยังคงมุ่งมั่นเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเดิม พร้อมแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ เพื่อก้าวไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน