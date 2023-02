รฟม.เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ EV แห่งแรก อาคารจอดแล้วจร แยกนนทบุรี 1 MRT สีม่วง

รฟม.ร่วมกับ กฟผ.เปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT ณ อาคารจอดแล้วจร สถานีแยกนนทบุรี 1 เชื่อมต่อการเดินทางสู่รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เผย มี.ค.นี้เตรียมเปิดแห่งที่ 2 ที่ลานจอดแล้วจร สถานีสามย่าน MRT สีน้ำเงินนายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ ในฐานะ Project Management Office การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT แห่งแรกที่ให้บริการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ณ อาคารจอดแล้วจร สถานีแยกนนทบุรี 1 ของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง)ทั้งนี้ รฟม.ยังมีแผนเตรียมจะเปิดให้บริการสถานีชาร์จแห่งที่ 2 ณ ลานจอดแล้วจร สถานีสามย่าน ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ภายในเดือนมีนาคม 2566ในโอกาสพิเศษนี้ กฟผ.พร้อมมอบโปรโมชันแก่ลูกค้าที่นำรถ EV เข้ารับบริการที่สถานีชาร์จ EleX by EGAT ในระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2566 รับทันที! 200 EleXA Point เพื่อสะสมและแลกรับสิทธิพิเศษผ่านทางแอปพลิเคชัน EleXA พร้อมกันนี้ ยังสามารถรับถุงผ้าพับได้ สมนาคุณจาก MRT เมื่อชำระค่าจอดรถและแสดงหลักฐานการชาร์จไฟจากแอปพลิเคชัน EleXA ต่อพนักงานเก็บเงินที่ตู้ขาออก (จำนวนจำกัด 50 ชุด)การเปิดให้บริการสถานีชาร์จดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง รฟม.กับ กฟผ. ในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้น ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อการเดินทางสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ โดยต่อจากนี้ รฟม.และ กฟผ.จะร่วมมือกันในการติดตั้งสถานีชาร์จเพื่อให้บริการผู้ใช้รถยนต์ EV ในอาคารและลานจอดแล้วจรของรถไฟฟ้า MRT ณ สถานีอื่นๆ ต่อไปสำหรับจุดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT ณ อาคารจอดแล้วจร สถานีแยกนนทบุรี 1 ของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สามารถรองรับรถยนต์ EV ได้จำนวน 5 ช่องจอด แบ่งเป็นหัวชาร์จด้วยความเร็วปกติ (AC Normal Charge) ขนาด 7.4 kW จำนวน 3 หัวชาร์จ ที่บริเวณภายในอาคารจอดรถ และขนาด 22 kW จำนวน 2 หัวชาร์จ ที่บริเวณภายนอกอาคารจอดรถ ส่วนจุดให้บริการสถานีชาร์จ ณ ลานจอดแล้วจร สถานีสามย่าน ของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สามารถรองรับรถ EV ได้จำนวน 2 ช่องจอด โดยเป็นหัวชาร์จแบบ AC Normal Charge ขนาด 22 kW จำนวน 2 หัวชาร์จ กรณีต้องการสอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการสถานีชาร์จได้ที่เว็บไซต์ www.elexaev.com เฟซบุ๊กแฟนเพจ EleXA EV Society หรือ Line OA: @EleXAEV และ Call Center EleXA โทร. 0-2114-3350