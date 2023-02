กองทัพอากาศ - กฟผ. ผนึกกำลังเปิดให้บริการสถานี EleX by EGAT

วานนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2566) พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้บริหารระดับสูงจาก ทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT ในพื้นที่กองทัพอากาศแห่งแรก ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯเปิดเผยว่า กองทัพอากาศเล็งเห็นถึงความสำคัญในการขยายตัวของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวของข้าราชการกองทัพอากาศ หันมาสนใจและเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางเพิ่มขึ้น จึงนับเป็นโอกาสอันดี และขอขอบคุณ กฟผ. ที่ร่วมกับกองทัพอากาศ เปิดให้บริการสถานีชาร์จ EV ในพื้นที่กองทัพอากาศแห่งนี้ ด้วยความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย และความสะดวกรวดเร็วในการชาร์จกล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้าขยายสถานีชาร์จ EV ในพื้นที่ราชการอย่างต่อเนื่อง โดยสถานีชาร์จ EleX by EGAT ในพื้นที่กองทัพอากาศ เป็นสถานีชาร์จที่รองรับการใช้งานได้สูงสุด 4 ช่องจอด ประกอบด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จด้วยความเร็วปกติ (AC Normal Charge) ขนาด 22 กิโลวัตต์ จำนวน 4 หัวชาร์จ นอกจากนี้ยังเพิ่มความสะดวกโดยสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน EleXA ได้อีกด้วยกฟผ. เปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT ในพื้นที่ราชการแล้ว ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน ทำเนียบรัฐบาล และในพื้นที่กองทัพเรือ 2 แห่ง คือ วังนันทอุทยาน และพื้นที่พระราชวังเดิม สำหรับในพื้นที่กองทัพอากาศแห่งนี้ เป็นสถานีชาร์จในพื้นที่ราชการแห่งที่ 6 ทั้งนี้ ปัจจุบัน กฟผ. เปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT พร้อมสถานีพันธมิตรในเครือข่าย EleXA แล้วจำนวน 99 สถานีทั่วประเทศ และตั้งเป้าขยาย สถานีชาร์จ EleX by EGAT ให้มีจำนวนรวมกว่า 150 สถานี ภายในสิ้นปี 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถ EV สามารถเดินทางทั่วประเทศได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น