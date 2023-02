“รัตตินันท์ เมดิคอล” ผนึก FICO เปิด Wellness Destination ลุยท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

Rattinan Medical Center ย้ำความสำเร็จกว่า 2 ทศวรรษ ชูวิสัยทัศน์อันมุ่งมั่นยกระดับสู่โรงพยาบาลนวัตกรรมเพื่อความงามและการรักษาระดับสากล ผนึก FICO เปิด Wellness Destination แห่งใหม่ ลุยตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ศูนย์การแพทย์ด้านความงามที่มีความเชี่ยวชาญการรักษาและมีชื่อเสียงระดับเอเชียแปซิฟิกของไทย ผนึกความร่วมมือกับ ฟิโก้ กรุ๊ป หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญาและการแถลงข่าวร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ Town Hall Sukhumvit 49 เปิดตัว Rattinan Medical Center ยกระดับสู่โรงพยาบาลนวัตกรรมความงามและการรักษาแบบครบวงจรที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ตั้งเป้าเป็น One Stop Service Wellness Destination แห่งใหม่ย่านใจกลางกรุงบนถนนสุขุมวิท โดยมีกำหนดแล้วเสร็จและจะเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2567พญ.รัตตินันท์ ตรีรัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปีตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ ‘รัตตินันท์ คลินิก’ ในปี พ.ศ. 2542 รัตตินันท์คลินิกมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อให้ทันยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา สั่งสมความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม ด้วยผลลัพธ์การรักษาที่โดดเด่นจนกลายเป็น “รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์” ศูนย์การแพทย์ด้านความงามที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาคในปัจจุบัน การที่ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ร่วมเป็นพันธมิตรกับ ฟิโก้ กรุ๊ป ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ดังวิสัยทัศน์อันมุ่งมั่นที่จะยกระดับ Rattinan Medical Center สู่การเป็นโรงพยาบาลนวัตกรรมเพื่อความงามและการรักษาแบบครบวงจรที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล เป็น Wellness Destination แห่งใหม่ ที่จะเปิดให้บริการในปลายปี 2566 เพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยว High Season ช่วงไตรมาส 4 โดยเฉพาะตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ซึ่งการที่รัฐบาลประกาศนโยบายให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub อีกทั้ง Medical Tourism Association ยังจัดอันดับให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยติดอันดับ 5 ของโลกในปี 2564 สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญที่มีความพร้อมทุกด้านสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้เข้าประเทศสิทธิ ศรีชวาลา รองประธานกรรมการ ฟิโก้ กรุ๊ป กล่าวว่า โครงการ Town Hall Sukhumvit 49 เป็นโปรเจกต์ Mixed-use ขนาดใหญ่ของฟิโก้ กรุ๊ป ที่เราใช้งบลงทุนสูงกว่า 3 พันล้านบาท เนรมิตพื้นที่ 8 ไร่บนทำเลศักยภาพในซอยสุขุมวิท 49 ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทองหล่อเพียงไม่ถึง 10 นาที ภายในพื้นที่โครงการจะประกอบไปด้วยอาคารที่พักอาศัย ‘Marriott Executive Apartment’ พื้นที่สำนักงานและศูนย์การค้า 'Town Hall Lifestyle'และ Wellness Destination ‘Rattinan Medical Center’ ซึ่งนอกจากจุดเด่นของรูปลักษณ์ของโครงการที่มีดีไซน์การออกแบบตกแต่งที่หรูหราทันสมัยแล้ว ยังอยู่ใกล้ย่านธุรกิจ โรงพยาบาล สวนสาธารณะ แหล่งไลฟ์สไตล์ และการเดินทางที่สะดวกสบาย เรียกได้ว่า Town Hall Sukhumvit 49 จะเป็น Community Mall ยอดนิยมแห่งใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนเมือง การร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญต่อการขยายธุรกิจของทั้ง รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ และฟิโก้ กรุ๊ป ผมเชื่อมั่นว่านี่คือทางเลือกใหม่ของทั้งกลุ่มผู้บริโภคคนไทยและชาวต่างชาติตั้งแต่ระดับไฮเอนด์ ถึงระดับกลาง และเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการลงทุนด้านธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงามเพื่อรองรับตลาด Medical Tourism ที่กำลังเป็นกระแสนิยมทั่วโลกจากข้อมูลตัวเลขของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด หลังสถานการณ์โควิด-19 ได้เริ่มคลี่คลายลง และรัฐบาลจีนเปิดให้ชาวจีนเดินทางระหว่างประเทศได้แล้วนั้น ทำให้ ททท.ตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2566 ไว้สูงถึง 25 ล้านคน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ประเมินว่าภาวะเศรษฐกิจไทยภาคการท่องเที่ยวในปี 2566 จะขยายตัวในอัตรา 3.7% และคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 22 ล้านคนในปี 2566 และจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปอยู่ที่ 31.5 ล้านคนในปี 2567นพ.สุทธิพงษ์ ตรีรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า การมาท่องเที่ยวพร้อมตรวจสุขภาพหรือการทำศัลยกรรมความงาม เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิมยมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มนี้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นอีกกลุ่มตลาดหลักของเรา นั่นเป็นเพราะการทำศัลยกรรมถือเป็นเรื่องปกติที่ได้รับการยอมรับในสังคมยุคปัจจุบันและเป็นที่นิยมเพิ่มสูงขึ้น สำหรับรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ นับตั้งแต่เราเริ่มเปิดดำเนินการในปี 2542 มาจนถึงทุกวันนี้ และกำลังก้าวขึ้นสู่ปีที่ 25 ธุรกิจของเรามีการขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 15% ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวมมาก และมีการเติบโตสูงมากถึง 60% ในปี 2565 แม้เป็นช่วงพลิกฟื้นจากสถานการณ์โควิด ซึ่งเราคาดว่าในปี 2566 จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนผู้รับบริการที่เป็นชาวต่างชาติมากถึง 1 ใน 3 หรือคิดเป็น 33% เพื่อรองรับตลาดศัลยกรรมความงามที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก รวมถึงตลาดเสริมความงามของไทยที่คาดว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยปีละ 16.6% จากปี 2563 เกือบ 3 เท่า“การมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตของรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ผมรู้สึกยินดีที่เราได้มีการเซ็นสัญญากับฟิโก้ กรุ๊ป ในการร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ Town Hall Sukhumvit 49 ซึ่งเป็นโปรเจกต์ Mixed-Use ที่ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพย่านสุขุมวิทซึ่งเป็นแหล่งใจกลางธุรกิจและไลฟ์สไตล์ที่รวมทั้งอาคารที่พักอาศัย สำนักงานและคอมมูนิตี มอลล์ รวมถึงศูนย์สุขภาพแบบครบวงจรมาไว้ในที่เดียวเพื่อรองรับตลาดการท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคักในปี 2566 และมีทิศทางที่สดใสมากขึ้นในปี 2567 เราหวังว่า Rattinan Medical Center @ Town Hall Sukhumvit 49 จะเป็นจุดหมายปลายทางของ Wellness Destination แห่งใหม่สำหรับผู้ที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพและความงามทุกคนเมื่อเปิดดำเนินการในปี 2567” นพ.สุทธิพงษ์กล่าวเสริมหนึ่งในหลาย ๆ เหตุผลที่ทำให้ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมาก คือหลักการในการดำเนินธุรกิจ และหลักการสำคัญในการให้บริการการรักษา ดังนี้1. ความเชี่ยวชาญ (Expertise) - มาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสากลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมงานผู้ชำนาญการ2. ระบบคุณภาพและความปลอดภัย (Quality & Safety) - ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพขั้นสูงสุดในระดับสากลจาก AACI จาก American Accreditation Commission International ในสาขา Ambulatory Plastic Surgical Center เป็นแห่งแรกของเอเชียแปซิฟิก3. พัฒนาสม่ำเสมอ (Evolving) - ฝึกอบรมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทั้งด้าน hardware และ software เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ให้ก้าวทันยุคสมัยอยู่เสมอ4. ซื่อสัตย์และยุติธรรม (Honest & Fair) - แจ้งค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอนที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นให้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าค่าใช้จ่ายจะไม่เกินงบประมาณ5. การบริการด้วยหัวใจที่อบอุ่น (Service with Care) - เน้นให้บริการแบบ Service Excellence เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านเกิดความไว้วางใจและรู้สึกอุ่นใจที่เข้ามารับบริการจากวิสัยทัศน์และหลักการในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวของรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ เมื่อ 24 ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของรัตตินันท์ฯ ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน Rattinan Medical Center ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในศูนย์การแพทย์ด้านความงามที่มีความเชี่ยวชาญการรักษาที่มีชื่อเสียงระดับเอเชียแปซิฟิกของไทย ที่ให้บริการครอบคลุมด้านศัลยกรรมที่หลากหลาย เช่น การดูดไขมัน การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ การผ่าตัดรักษาโรคกรดไหลย้อนด้วยวิธี Nissen’s Fundoplication ศัลยกรรมร่างกาย ศัลยกรรมใบหน้า การรักษาเส้นเลือดขอดด้วยคลื่นวิทยุ ฯลฯ รวมถึงการศัลยกรรมแบบไม่ผ่าตัด (non-surgery services) การชะลอวัย (anti-ageing) เลเซอร์เพื่อการรักษาและยกกระชับ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนวัตกรรม Tesla former และ Shockwave Therapy