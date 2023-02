GQ เปิดช้อปใหม่ที่เซ็นทัรลวิลเลจ พร้อมเผย GQ Summer Trip Collection

การเดินทางคือประสบการณ์ที่หาไม่ได้ถ้าไม่พาตัวเองออกไปสัมผัสโลก กว่า 3 ปีที่เราไม่สามารถออกไปสนุกกับชีวิตได้ตามที่ต้องการ ตอนนี้มันถึงเวลาที่เราจะกลับไปสนุกและพบกับความสวยงามของโลกอีกครั้ง การออกแบบเสื้อ GQ Summer Trip Collection ในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนออกไปสนุกกับชีวิต ไปใช้ชีวิตในแบบที่เรารัก กลับไปใช้ชีวิตให้สุดเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาที่หายไป เข้าคอนเซ็ปต์ Get ready for the best trip of your lifeGQ Apparel แบรนด์ไทยที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องแต่งกาย นำโดยคุณจอร์จ ฮาร์เทล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำโดย คุณฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ “ใส่ลายดอก ออกจากบ้าน” เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนใส่เสื้อลายดอกออกไปเที่ยวออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันแสนพิเศษในช่วงฤดูร้อน ร่วมเก็บภาพความประทับใจกับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อม มรดกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนจอร์จ ฮาร์เทล กล่าวว่า “GQ ต้้งใจออกคอลเลคชั่น Summer Trip เพื่อสร้างสีสันเเละแรงบันดาลใจให้คนไทยอยากกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง เปิดตัวด้วยลวดลายต่างๆที่ไม่เหมือนใคร สดใส สบายตา รับหน้าร้อนนี้ โดยจะมีทั้งเสื้อเชิ้ตลวดลายสดใสที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ การเดินทางต่างๆ มีให้เลือกทั้งเสื้อเชิ้ตและเสื้อโปโลกว่า 20 ลาย ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง เริ่มต้นที่ไซซ์ M ถึง XXL ใส่ได้ทุกคน เนื้อผ้ามีน้ำหนักเบา ดูแลง่าย ไม่ระคายผิว มอบความสบายตลอดช่วงฤดูร้อน จะใส่เท่ๆคนเดียว ใส่เป็นทีมกับเพื่อน ใส่เป็นเสื้อคู่ หรือใส่ไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวก็ได้ ถือว่าเป็นดีไซน์พิเศษที่เอาใจลูกค้าที่ชื่นชอบลวดลายสีสันเเละอยากใส่ออกไปท่องเที่ยวพร้อมเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่ดี่ที่สุดในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึง”GQ Summer Trip Collection วางขายแล้ววันนี้ที่ร้าน GQ Apparel ทุกสาขา รวมถึง Outlet แห่งใหม่ของ GQ ที่ Central Village แห่งนี้ ในส่วนของการตกแต่งภายในร้าน GQ Outlet