“แม็คโคร” จัดหนักออมนิแชนแนล ดันซูเปอร์แอป Makro PRO ปูทาง

ผู้จัดการรายวัน 360 – แม็คโคร เดินหน้าลุย ออมนิแชนแนล เต็มระบบ หลังเปิดตัว ซูเปอร์ แอป Makro PRO พร้อมดึง “ญาญ่า – อุรัสยา” พรีเซนเตอร์ สร้างกระแส หวังปีนี้ดาวน์โหลด 1 ล้านราย สร้างสมดุลย์ทั้งช่องทาง ออฟไลน์ และออนไลน์นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย ในเครือซีพี เปิดเผยว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยยังมีมูลค่าน้อยมาก สัดส่วนเพียงแค่ 2.7% ของระบบค้าปลีกค้าส่งโดยรวม ขณะที่ในจีนนั้นมีสัดส่วนมากถึง 45% ส่วนที่เกาหลีใต้สัดส่วนอีคอมเมิร์ซมีมากถึง30% จากมูลค่าค้าปลีกค้าส่งทั้งระบบ ซึ่งหมายความว่าตลาดในไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก อีกทั้งพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปมากหลังจากที่เกิดโควิด ทำให้เป็นปัจจัยบวกที่จะทำให้อีคอมเมิร์ซเติบโตตามไปด้วย“ในยุคดิจิทัลที่ธุรกิจออนไลน์ และอีคอมเมิร์ซเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น แม็คโครได้มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างธุรกิจ O2O เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ล่าสุดได้เปิดตัว Makro PRO แอปพลิเคชัน สร้างมิติใหม่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย เพื่อจะก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่ง Omni-channel เชื่อมต่อทุกช่องทางการซื้อขายเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการอย่างครบวงจรและไร้รอยต่อ โดยอาศัยความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำอาหารสด ความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 34 ปี และเครือข่ายการบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย แอปพลิเคชันใหม่นี้ยังทำหน้าที่เป็นเสมือนแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ที่เปิดพื้นที่ขายให้เอสเอ็มอีรายใหม่ ๆ ได้เข้ามาร่วมมีโอกาสเติบโตร่วมไปกับแม็คโครอย่างยั่งยืน”ทั้งนี้แม็คโครตั้งเป้าหมายว่ารายได้จากO2O จะมีการเติบโตถึง 88% ในปีนี้ หลังจากที่เริ่มเข้าสู่ออมนิแชนแนลเมื่อช่วงปี2562ก่อนโควิดจะระบาดอย่างรุนแรง ซึ่งปัจจุบันแม็คโครเป็นผู้นำทางด้านค้าส่งแบบออฟไลน์แล้วแต่ยังไม่ได้เป็นในแง่ของค้าส่งออนไลน์อย่างชัดเจน ซึ่งการเปิดตัว ซูเปอร์แอป Makro PRO ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยตั้งเป้าหมายที่จะมีผู้ดาวน์โหลดแอปนี้สิ้นปีนี้ประมาณ 1 ล้านราย ส่วนแม็คโครแม็กเน็ตเดิมนั้นได้ยกเลิกไปโดยจะโอนย้ายเข้าสู่ซูเปอร์แอปใหม่นี้โดยได้เปิดตัว “ญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์” เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของ ซูเปอร์แอป Makro PRO ด้วย พร้อมกับการปล่อยภาพยนตร์โฆษณาสร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั่วประเทศ ถือเป็นกระแสที่นำไปสู่ก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลของแม็คโครปัจจุบันแม็คโครมีฐานลูกค้าที่จดทะเบียนประมาณ 4.5 ล้านราย โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือ ผู้ประกอบการหรือบีทูบี มากกว่า 70% และมาจากกลุ่มเอนด์ยูสเซอร์ 30% ซึ่งคาดว่าปีนี้กลุ่มบีทูบีจะเพิ่มขึ้นขณะที่่ช่องทางออฟไลน์หรือที่เป็นร้านค้าสโตร์น้้้น ปัจจุบันมีประมาณ 152 สาขา กระจายอยู่ใน66จังหวัด บางจังหวัดเช่นเชียงใหม่มีมากถึง 5 สาขา และแบ่งเป็นรูปแบบแม็คโครฟู้ดเซอร์วิสประมาณ 30สาขา ซึ่งปีนี้ก็ยังจะมีการขยายสาขาต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการขยายช่องทางออมนิแชนแนลอย่างจริงจัง โดยปีนี้จะเปิดเพิ่ม 10-12 สาขาใหม่เป็นขนาดกลางเฉลี่ย 4,000 ตารางเมตร ลงทุนเฉลี่ย 200-300 ล้านบาทต่อสาขา ซึ่งในส่วนสาขานั้นจะมีสินค้าเฉลี่ย 25,000 เอสเคยู ขณะที่ช่่องทางออนไลน์ผ่านแอปนั้นจะมีมากกว่า 50,000 เอสเคยูนายถิรายุ ทรงเวชเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร สายงานดิจิทัล กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแม็คโคร ในการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า นำมาพัฒนาแอปพลิเคชัน “Makro PRO” ให้เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ทั้ง สั่ง ขาย คุ้ม อย่างโปรในแอปเดียวนายถิรายุ เปิดเผยถึง 5 จุดเด่นสำคัญที่เชื่อว่าจะทำให้ “Makro PRO” แอปพลิชัน ก้าวสู่การเป็นแอปพลิเคชันที่ครองใจผู้ประกอบการไทยมากที่สุด ประกอบด้วย1. Seamless Omni- Channel เชื่อมต่อการให้บริการจากสาขา (ออฟไลน์) สู่บนแอปพลิเคชัน (ออนไลน์) แบบไร้รอยต่อ พร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพ ให้แอปพลิเคชันใช้ง่าย เชื่อมต่อออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งระบบการแสดงสินค้า ราคา และการชำระเงิน2. New Loyalty program กับการพัฒนา Makro Pro Point ระบบสะสมคะแนน ที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าเพื่อสะสมคะแนน ได้ทั้งช่องทางแอปพลิเคชันและที่สาขาของแม็คโครทั่วประเทศ โดยทุก ๆ การซื้อ 1,000 บาท จะได้ 1 Point มูลค่า 1 บาท เพื่อใช้แลกเป็นส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย3. Enhance Omni-Channel Efficiency เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทั้งระบบ โดยเฉพาะด้านการจัดส่ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย โดยลูกค้าสามารถเลือกเวลารับสินค้าได้ 3 ช่วงเวลา ได้แก่ช่วงเช้า บ่าย และเย็น ตามความสะดวก4. Data Driven ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ารายบุคคล (Personalization) เช่น สามารถมีโปรโมชั่นที่ตรงใจทุกกลุ่มมากขึ้น ตรงจุดยิ่งขึ้น5. All in One Business Supercharging Platform เป็นแพลตฟอร์มที่เสริมพลังให้กับคนทำธุรกิจ โดยมีองค์ประกอบหลัก ๆ คือ เป็นแหล่งซื้อวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพสะดวกสบายบนปลายนิ้ว เป็นพื้นที่ให้โอกาสในการขายสินค้า (Marketplace) สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือเอสเอ็มอี ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจในทุกมิติ (Business solution) คุ้มค่าด้วยระบบสะสมคะแนน (Point Reward)