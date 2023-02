“แคเรียร์” จัดหนักลุ้นปีนี้โต15% หลากปัญหาทุบตลาดรวมแอร์ปี65

ผู้จัดการรายวัน 360 -ตลาดรวมแอร์ปี2565 ตกลง 5% เหตุปัจจัยลบรุมเร้ากระหน่ำหนัก คาดปีนี้สถานการณ์รวมดีขึ้น เติบโตเฉลี่ย 10% ด้านแอร์แคเรียร์ สวนทาง ปีที่แล้วโตพุ่ง 22% ปีนี้ทุ่มงบตลาด 150 ล้านบาท ผนึกดิสนีย์ทำคอลเลคชั่นคาแรคเตอร์พิเศษ อัดแคมเปญต่อเนื่อง หวังดันยอดขายโต 15%นายพิชาวัฒน์ สุวรรณศรี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ตลาดรวมแอร์ในประเทศไทยทั้งระบบเมื่อปีที่แล้ว (2565) ตกลงประมาณ 5% โดยมีมูลค่า50,000 กว่าล้านบาท แยกเป็น แอร์บ้าน ประมาณ 40,000 ล้านบาท สัดส่วน 80% ของตลาดรวม และแอร์พาณิชย์ มูลค่า 10,000 ล้านบาท สัดส่วน 20% โดยมีปริมาณ1.8 – 2 ล้านยูนิต สาเหตุที่ตลาดรวมตกลงเนื่องจากเผชิญปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจและภาวะขาดแคลนชิ้นส่วนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในภาคการผลิตทำให้ผู้ผลิตทำการผลิตได้ไม่เต็มที่ กำลังซื้อที่ไม่กระเตื้อง และปัญหาสภาพอากาศที่มีฝนตกมากปีที่แล้วทั้งนี้ัตลาดรวมแอร์เมื่อปี 2564 ก็ตกลงประมาณ 5% ส่วนปี 2563 ตกลง 9% จากสถานการณ์ปกติจะมีการเติบโตเฉลี่ย 5%-7% แต่หากมองถึงอัตราการครอบครองแอร์ของครัวเรือนไทยแล้วยังพบว่ามีน้อยมากเพียงแค่ 25% จากจำนวนกว่า 20 ล้านครัวเรือนไทย ทั้งๆที่ไทยเป็นประเทศอากาศร้อน ซึ่งหมายความว่ายังมีโอกาสในการทำตลาดอีกมากอย่างไรก็ตามผลประกอบการของ แคเรียร์ กลับสวนทางกับตลาดรวมแอร์ โดยปีที่แล้ว แคเรียร์มีการเติบโตถึง 22% หรือมีมูลค่ามากกว่า 9,000 ล้านบาท มากกว่าช่วงก่อนโควิดที่มีประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางแบรนด์มีแผนรับมือสถานการณ์อย่างครอบคลุม รวมถึงทำแคมเปญทางการตลาดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยจัดมหกรรม เซฟค่าไฟแค่ใช้แอร์แคเรียร์ พร้อมโปรโมชั่น ฟรีค่าไฟ 2 เดือน แค่ใช้แอร์แคเรียร์ ในรุ่น XInverter Plus และ Color Smart ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ขณะที่ภาพรวมปีนี้(2566) คาดว่าตลาดรวมจะมีทิศทางที่ดีขึ้น เติบโตประมาณ 5-10% จากปัจจัยบวกต่างๆ เช่น แรงหนุนของสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติ ทั้งนโยบายส่งเสริมในภาคธุรกิจ การท่องเที่ยวและการเปิดประเทศทำให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร โรงแรม รีสอร์ตจำนวนมาก ส่งผลต่อการความต้องการแอร์เพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงการกลับมาจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชน วัตถุดิบสำคัญอย่าง เซมิคอนดัคเตอร์เร่ิมมีซัพพลายเพียงพอแล้ว ผนวกกับผลตอบรับที่ดีจากแคมเปญ ช้อปดีมีคืน ซึ่งเครื่องปรับอากาศเป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนด้วยเช่นกันทำให้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเร็วขึ้น โดยตลาดรวมแบ่งเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ สัดส่วน 60% และแอร์ฟิกซ์สปีด 40%ปีนี้บริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้รวมเติบโต 15% ซึ่งเดือนมกราคมเดือนแรก ก็เติบโตแล้วกว่า 20% ซึ่งแอร์แคเรียร์มีส่วนแบ่งการตลาดที่ 17% ติดอันดับท็อปทรีนายพิชาวัฒน์ กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทฯใช้งบการตลาด 150 ล้านบาท เพื่อทำตลาดเต็มที่ มีแคมเปญใหญ่ๆต่อเนื่อง และสานต่อ แคมเปญเซฟค่าไฟ แค่ใช้แอร์แคเรียร์ ที่ยังคงเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพและความประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ที่ใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ มาพร้อมฟังก์ชันพิเศษคือการเช็คค่าไฟแบบเรียลไทม์, โปรโมชั่น ณ จุดขายหรือตัวแทนจำหน่ายแคเรียร์ทั่วประเทศที่มีกว่า 200 เอเย่นต์และโมเดิร์นเทรดหลัก รวมถึงโปรโมชั่นหน้าร้อนนี้ที่จะมาเร็วกว่าเดิม มากกว่าเดิม และประหยัดกว่าเดิม ตลอดจนกิจกรรมตามสโลแกน เนรมิตความเย็นเพื่อความสุข ที่จัดขึ้นพิเศษสำหรับลูกค้าแอร์แคเรียร์เท่านั้น ผ่านโครงการ Happiness Never Ends โดยสามารถร่วมสนุกได้ตลอดปี 2566รวมทั้งการออกสินค้าใหม่ 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น Copper ซีรีส์ 11 ที่โดดเด่นเรื่องของความประหยัด ทน คุ้ม มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด WiFi Inverter , รุ่น XInverter Plus ที่มากด้วยฟังก์ชันเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ สั่งงานด้วยเสียงผ่าน WiFi และควบคุมการทำงานผ่านมือถือแทนการใช้รีโมท และการประหยัดไฟสูงสุดถึงสามดาว ซึ่งปีนี้ปรับขนาด BTU เพิ่มขึ้น รองรับขนาดของบ้านที่แตกต่างกัน มีให้เลือก 9 ขนาด ตั้งแต่ 9,000 – 36,000 BTU และรุ่น Color Smart ซีรีส์ใหม่ล่าสุดกับ คอลเลคชันพิเศษร่วมกับดิสนีย์ ด้วยลวดลายคาแรคเตอร์สุดน่ารัก เพื่อให้คุณเลือกแต่งบ้านได้ตามใจ อาทิ มิกกี้เมาส์ โฟรเซ่น ไอรอนแมน และธอร์ เป็นความร่วมมือเฉพาะในไทยเท่านั้น“ทางแคเรียร์ได้พัฒนาสินค้าให้สามารถสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายขึ้นในหลายๆ ฟังก์ชันการทำงาน เพื่อรองรับกลุ่มเจเนเรชั่นใหม่ นอกจากนี้เรายังจับมือกับแบรนด์พันธมิตร เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย เพื่อร่วมกันเนรมิตนวัตกรรมความเย็นกับคอลเลคชันสุดพิเศษในเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นเรือธงซีรีส์ใหม่ล่าสุดทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ XInverter Plus, Color Smart และ Copper ที่พัฒนาฟังก์ชันการใช้งานโดยดีไซน์เป็นหน้ากากผ้าลายกราฟฟิคคาแรคเตอร์จากดิสนีย์ และสติ๊กเกอร์ติดหน้ากากเครื่องปรับอากาศลายซูเปอร์ฮีโร่จากค่ายมาร์เวล ซึ่งคาดว่าจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆ ดิสนีย์ และทำให้แบรนด์แคเรียร์เป็นที่จดจำและอยู่ในใจของผู้บริโภคได้มากขึ้น เพื่อตอกย้ำปณิธานที่ว่า ‘เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ นวัตกรรมความเย็นเพื่อความสุข’”“นอกจากนี้ยังมีพรีเซนเตอร์ 2 คนคือ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ และต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร ซึ่งถือเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี มีสไตล์เป็นของตัวเอง สื่อถึงภาพลักษณ์ของแคเรียร์ที่มีความทันสมัย โดดเด่น และเข้าถึงทุกคนในวงกว้างได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเรายังเร่งสร้างประสบการณ์ร่วมของการใช้เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ในกลุ่มผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของสินค้า ความประหยัดพลังงาน ความทนทาน ตลอดจนคุ้มค่า คุ้มราคา จนเกิดการบอกต่อและใช้ซ้ำในแบบที่ไม่มีใครกล้าให้มากกว่านี้แน่นอน” นายพิชาวัฒน์ กล่าว