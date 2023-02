TM เปิดแผนรับพันล.ใน3ปี ลุยศูนย์เวลเนสผู้สูงวัยครบวงจร

ผู้จัดการรายวัน 360 - บมจ.เทคโนเมดิคัล (“TM”) มองภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์สดใส โตเฉลี่ย5-8% ต่อปี ตั้งเป้าปี 2566 รายได้แตะ 700 ล้านบาท รับอานิสงส์การเปิดประเทศรับต่างชาติ ส่งผลดีมานด์ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัดสูงต่อเนื่อง ด้าน CEO “สุนทรี จรรโลงบุตร” สั่ง ลุยธุรกิจ “THE PARENTS” ทั้งโรงเรียน-ศูนย์ดูแล-โรงพยาบาลผู้สูงอายุเต็มสูบ พร้อมต่อจิ๊กซอว์ สู่กลุ่มธุรกิจ “Wellness Center” สำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจรกลางปี2567 มั่นใจ 3 ปี (ปี 2566-2568)โกยรายได้รวมทั้งกลุ่ม แตะระดับ 1,000 ล้านบาทนางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ “TM” หนึ่งในผู้นำธุรกิจผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ – อุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด รวมถึงอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสมุนไพร เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในปี 2566 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยประมาณ 5-8% ต่อปี จากมูลค่ารวมประมาณ 60,000-70,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด มูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท หรือประมาณ 50% เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการผ่าตัดในโรงพยาบาล ส่งให้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ6-7% ซึ่งเติบโตที่ใกล้เคียงกับภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ดังนั้นแม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศจะปรับตัวในทิศทางใดก็ตาม แต่ความต้องการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ของทั้งอุตสาหกรรมก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลบวกต่อ TM เนื่องจากบริษัทฯมีสัดส่วนการจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้ง กว่า 90% ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของบริษัทฯทั้งนี้ หลังจากการใช้บริการห้องผ่าตัดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบกับการเปิดประเทศต้อนรับต่างชาติ ยิ่งส่งผลเชิงบวกในการดำเนินธุรกิจของTM ในปี2566 เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ปีนี้บริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้รวม แตะระดับ 700 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์ประมาณ 95% ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 5% มาจาก The Parents Nursing Home เปิดให้บริการในเฟสแรก ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ “THE PARENTS”เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง“The Parents Nursing Home รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 107 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนราษฎร์พัฒนา (ซอยมิสทีน) รามคำแหง ให้บริการผู้สุงอายุ ทั้ง ผู้ป่วยติดเตียง, กลุ่มกึ่งติดเตียง, อัลไซเมอร์, สมองเสื่อม และภาวะโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมทั้งยังมีโปรแกรมกายภาพบำบัดที่ออกแบบโปรแกรมตามสภาวะร่างกายของผู้เข้ารับบริการ ด้วยแพทย์และนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ รวมทั้งยังมีบริการจัดส่ง ผู้บริบาลที่ได้ขึ้นทะเบียน และผ่านการทดสอบอบรมครบตามหลักสูตร ไปดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน โดยจะมีแพทย์และพยาบาล ร่วมกันประเมินและวางแผนการดูแลกับญาติ และติดตามผลผ่านระบบ Telemedicine ทั้งนี้ในอนาคต บริษัทฯมีแผนขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา และติดต่อกลุ่มลูกค้าในประเทศตะวันออกกลางให้เข้ามาใช้บริการ ”โรงพยาบาล The PARENTS Hospital คาดว่าจะสร้างเสร็จเต็มรูปแบบ ในช่วงกลางปี 2567 โดย ในส่วนนี้จะมีขนาด 28 เตียง สำหรับรองรับผู้ป่วย ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลแล้วเสร็จ จะสามารถให้บริการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างครบวงจร ภายใต้การมุ่งเน้นด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตทุกกลุ่มอายุ ร่วมกับการรักษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน หน่วยไตเทียม ธาราบำบัด การบริบาลนักกีฬา บริบาลคุณแม่หลังคลอด ผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม รักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, หลังผ่าตัดกระดูกและข้อ, หลังผ่าตัดใหญ่ทั่วไป และผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพนอกจากนี้ บริษัทฯยังลงทุนก่อสร้าง “ซีเนียร์ เรสซิเด้นท์” (seiner resident) ภายใต้งบลงทุน 60 ล้านบาท สำหรับรองรับผู้สูงอายุและญาติผู้สูงอายุ ที่จะต้องการคอยมาดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งเรสซิเด้นท์ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จช่วงกลางปี2567 เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม หากTHE PARENTS แล้วเสร็จและเปิดให้บริการตามแผน จะต่อยอดให้ธุรกิจ TM ก้าวสู่ธุรกิจ “Wellness Center” สำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตแบบก้าวกระโดด จากการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจใหม่ ภายใต้การตั้งเป้าหมายรายได้รวม ใน 3 ปี (ปี2566-2568) มีโอกาสแตะระดับ 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ปี 2566 ที่ 700 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2567 แตะที่ระดับ 850 ล้านบาท และในปี 2568 รายได้รวมของทั้งกลุ่มแตะระดับ 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็นสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจหลัก (Core Business) ประมาณ 800 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 80% ของรายได้รวม ส่วนอีก 20% หรือประมาณ 200 ล้านบาท จะมาจากธุรกิจ The PARENTS