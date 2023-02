TM เผยปี 66 ตั้งเป้าโกยรายได้ 3 ปี แตะ 1 พันล้าน

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM หนึ่งในผู้นำธุรกิจผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด รวมถึงอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสมุนไพร เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในปี 2566 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยประมาณ 5-8% ต่อปี จากมูลค่ารวมประมาณ 60,000-70,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด มูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท หรือประมาณ 50% เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผ่าตัดในโรงพยาบาล ส่งให้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 6-7% ซึ่งเติบโตที่ใกล้เคียงกับภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ดังนั้นแม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศจะปรับตัวในทิศทางใดก็ตาม แต่ความต้องการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ของทั้งอุตสาหกรรมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลบวกต่อ TM เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนการจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้งกว่า 90% ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของบริษัทฯทั้งนี้ หลังจากการใช้บริการห้องผ่าตัดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบกับการเปิดประเทศต้อนรับต่างชาติ ยิ่งส่งผลเชิงบวกในการดำเนินธุรกิจของ TM ในปี 2566 เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้รวมแตะระดับ 700 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์ประมาณ 95% ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 5% มาจาก The Parents Nursing Home เปิดให้บริการในเฟสแรกช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ “THE PARENTS” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง“The Parents Nursing Home รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 107 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนราษฎร์พัฒนา (ซอยมิสทีน) รามคำแหง ให้บริการผู้สุงอายุ ทั้งผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มกึ่งติดเตียง อัลไซเมอร์ สมองเสื่อม และภาวะโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมทั้งยังมีโปรแกรมกายภาพบำบัดที่ออกแบบโปรแกรมตามสภาวะร่างกายของผู้เข้ารับบริการด้วยแพทย์และนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ รวมทั้งยังมีบริการจัดส่งผู้บริบาลที่ได้ขึ้นทะเบียน และผ่านการทดสอบอบรมครบตามหลักสูตร ไปดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน โดยจะมีแพทย์และพยาบาลร่วมกันประเมินและวางแผนการดูแลกับญาติ และติดตามผลผ่านระบบ Telemedicine ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนขยายฐานไปกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา และติดต่อกลุ่มลูกค้าในประเทศตะวันออกกลางให้เข้ามาใช้บริการ”โรงพยาบาล The PARENTS Hospital คาดว่าจะสร้างเสร็จเต็มรูปแบบในช่วงกลางปี 2567 โดยในส่วนนี้จะมีขนาด 28 เตียง สำหรับรองรับผู้ป่วย ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลแล้วเสร็จจะสามารถให้บริการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างครบวงจร ภายใต้การมุ่งเน้นด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตทุกกลุ่มอายุ ร่วมกับการรักษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน หน่วยไตเทียม ธาราบำบัด การบริบาลนักกีฬา บริบาลคุณแม่หลังคลอด ผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม รักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลังผ่าตัดกระดูกและข้อ หลังผ่าตัดใหญ่ทั่วไป และผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนก่อสร้าง “ซีเนียร์ เรสซิเด้นท์” (seiner resident) ภายใต้งบลงทุน 60 ล้านบาท สำหรับรองรับผู้สูงอายุและญาติผู้สูงอายุที่จะต้องการคอยมาดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งเรสซิเด้นท์ ดังกล่างจะแล้วเสร็จช่วงกลางปี2567 เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม หาก THE PARENTS แล้วเสร็จและเปิดให้บริการตามแผน จะต่อยอดให้ธุรกิจ TM ก้าวสู่ธุรกิจ “Wellness Center” สำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตแบบก้าวกระโดด จากการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจใหม่ ภายใต้การตั้งเป้าหมายรายได้รวมใน 3 ปี (ปี 2566-2568) มีโอกาสแตะระดับ 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ปี 2566 ที่ 700 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2567 แตะที่ระดับ 850 ล้านบาท และในปี 2568 รายได้รวมของทั้งกลุ่มแตะระดับ 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็นสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจหลัก (Core Business) ประมาณ 800 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 80% ของรายได้รวม ส่วนอีก 20% หรือประมาณ 200 ล้านบาท จะมาจากธุรกิจ The PARENTS