อายิโนะโมะโต๊ะ จัดเสวนาในงานประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มุ่งส่งเสริมการมีสุขภาพดีสู่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

ตลอดกิจกรรมเสวนา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ประกอบด้วย 2 หัวข้ออภิปรายหลัก ได้แก่ Healthy Eating in Asia: How Can We Fight Excess Salt Intake? และ Nutrient Profiling in Asia: How Can We Use Labeling to Promote Healthier Diets? ซึ่งมุ่งผลลัพธ์ในการร่วมพิจารณาแนวทางการให้คำจัดกัดความของการกินเพื่อสุขภาพ และการจัดทำระบบประเมินปริมาณสารอาหาร เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม ตลอดจนหารือเกี่ยวกับประเด็นทางโภชนาการที่สำคัญเพื่อปรับใช้กับวัฒนธรรมอาหารของเอเชีย โดยมี ดร. ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวเปิดและพูดถึงทิศทางการเสวนา และปราศรัยโดย ดร.ธนวรรษ เทียนสิน ประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก และผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม จากนั้นจะเป็นการร่วมการอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อการพัฒนา โดยวิทยากรและผู้นำด้านสุขภาพจากภาคเอกชน ภาครัฐและนักวิชาการทุกสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบวิสัยทัศน์และแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายในการผลักดันและขับเคลื่อนเป้าหมายการมุ่งส่งเสริมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริโภค ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบต่อไปทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น "กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ" ผ่านการคิดค้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และการใช้พลังของกรดอะมิโน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนทั่วโลก ภายใต้เจตนารมณ์ “โภชนาการที่มุ่งมั่นไม่ลดละของเรา” ซึ่งสะท้อนแก่นในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททั่วโลกใน “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV อันเป็นนโยบายที่เรายึดมั่นเสมอมา