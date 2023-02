กระแสดีเกินคาด NSL Foods ฉลองเปิดร้านข้าวแท่ง Rice Bar by NSL 2 สาขาใหม่ บนสถานีบีทีเอสหมอชิต และบีทีเอสอารีย์ พร้อมเสิร์ฟความอิ่มอร่อย สะดวกทุกการเดินทางนายสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ฉลองเปิด “ร้านข้าวแท่ง Rice Bar by NSL” 2 สาขาใหม่ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอารีย์ หลังจากสาขาแรก สยามสแควร์วัน ได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาด จึงเพิ่มจำนวนสาขาเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยการขยายสาขา “ข้าวแท่ง” นั้นสอดคล้องกับคอนเซ็ปของแบรนด์ ที่เน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ต้องการตัวช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้น เพราะ “ข้าวแท่ง” เป็นเมนูข้าวในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม ด้วยการปรุงสุกอัดแท่ง รสชาติจัดจ้านตามเอกลักษณ์ของเมนูอาหารไทย อร่อย รับประทานสะดวก พกพาได้ เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ รวม 18 เมนูคาวหวาน ที่คนไทยคุ้นเคย อาทิ ข้าวกะเพราไก่คลุก, ข้าวผัดหมู, ข้าวเหนียวหมูย่าง, ข้าวเหนียวทุเรียน, ข้าวเหนียวสังขยาน้ำตาลอ้อย, ข้าวเหนียวเผือกโอนีแปะก๊วย เป็นต้น อร่อยง่าย ได้คุณค่า แถมยังคุ้มค่า เริ่มต้นเพียงชิ้นละ 29 บาทพบกับข้าวแท่งสาขาใหม่ได้แล้ววันนี้ ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต และสาขาสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อารีย์ อิ่มอร่อยกับเมนูข้าวแท่งได้ทุกวันที่ร้านข้าวแท่ง Rice Bar by NSL ทั้ง 3 สาขา (สยามสแควร์วัน ชั้น 2, สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอารีย์) หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/KhowThang