ด่วน!บีทีเอส รับสมัครเจ้าหน้าประจำรถไฟฟ้า”สีชมพู-สีเหลือง” 300 อัตรา

ด่วน!บีทีเอส ประกาศเปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 300 อัตรา เจ้าหน้าที่สถานี ประจำสายสีชมพู และสายสีเหลือง แบบ WALK - IN INTERVIEW วันที่ 26 - 27 มกราคม นี้ เตรียมพร้อมเปิดให้บริการภายในปี 66บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า บริษัทฯ ประกาศรับสมัคร ผู้ที่สนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว จำนวน 300 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถานี (รถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีชมพู -สายสีเหลือง), ผู้ช่วยนายสถานี (รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู-สายสีเหลือง), นายสถานี (รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู-สายสีเหลือง)อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจสามารถเตรียมเอกสาร เข้าสมัครแบบ WALK- IN INTERVIEW ได้ในวันที่ 26 - 27 มกราคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ ศูนย์ฝึกอบรม บีทีเอส (สมุทรปราการ) หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2617-7300 ต่อ 1925, 1927, 1931, 1939 – 1944 หรือ Line official : @btsskytrain, Application ‘BTS SkyTrain’ และ Facebook Page : รถไฟฟ้าบีทีเอสสำหรับ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) ระยะทางทั้งสิ้น 30.4 กิโลเมตร มีแผนเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2566 ส่วนสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) ระยะทางประมาณ 34.5 กิโลเมตร มีแผนเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2566 โดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างจัดทำ Proof of Safety เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อมของงานโยธาและงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโครงการ