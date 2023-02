ซีพีเอฟเปิดตัว “ปลาหยก” คุณภาพพรีเมียม ชูระบบการเลี้ยงปลอดภัย ไร้สารตกค้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กล่าวว่า ปลาหยกมีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกาย เช่น ไขมันดี มีโอเมกา 3 สูงกว่าปลาแซลมอนถึง 3 เท่า ช่วยบำรุงสมอง เสริมสร้างความจำ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และความดันสูง รวมทั้ง DHA (Docosahexaenoic Acid) ที่มีส่วนช่วยบำรุงเซลล์ประสาท สมอง และดวงตา เสริมภูมิคุ้มกันให้เด็ก ลดอาการอ่อนล้าจากการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีคอลลาเจนที่จะช่วยทำให้ผิวพรรณดี ลดการปวดข้อต่อ และชะลอการสลายของมวลกระดูก โดยผู้ที่สนใจลิ้มลองปลาหยกชั้นเลิศจากซีพีเอฟสามารถไปรับประทานได้แล้ววันนี้ ที่ร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำกว่า 20 แห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น ร้าน An Com An Ca (อันเกิม-อันก๋า) ร้านข้าวต้ม ฟ้า ปลา ทาน จาก iberry ร้าน WAH LOK โรงแรมคาร์ลตัน ร้านอาหารไทยแบบไฟน์ไดนิ่ง R.HAAN ภัตตาคาร HEI YIN เกษรพลาซ่า ภัตตาคารหนานหยวน ภัตตาคารฮองมิน ภัตตาคารเชียงการีล่า รวมทั้งร้านเลชาเลต์ ร้านมาเรีย การ์เด้น ร้านมาเรีย พิซซาเรีย และร้าน JSM Pizzeria & Restaurant จ.นครปฐมนายสัตวแพทย์ สุจินต์ยังได้อธิบายถึงขั้นตอนการเลี้ยงว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีทันสมัยในห่วงโซ่การผลิตปลาหยก ซึ่งปลาหยกเป็นปลาที่ซีพีเอฟนำร่องนำเข้าไข่ปลาจากประเทศออสเตรเลีย มาเพาะเลี้ยงที่ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในโรงเรือนระบบปิด พร้อมระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ตลอดกระบวนการเลี้ยง ตั้งแต่การคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ปลอดโรค เลี้ยงในบ่อคอนกรีต ปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การอนุญาตและกำกับดูแลจากกรมประมงนอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ ด้วยการใช้ระบบ Ultrafiltration ที่สามารถกำจัดตะกอน เชื้อแบคทีเรีย ไปจนถึงเชื้อไวรัสที่มีขนาดเล็กมาก ขณะเดียวกัน ยังใช้เทคโนโลยีการหมุนเวียนน้ำ RAS (Recirculation aquaculture system) ซึ่งสามารถบำบัดคุณภาพน้ำ กำจัดของเสียในน้ำที่เคยใช้เลี้ยงปลา และหมุนเวียนน้ำใสคุณภาพดีกลับมาใช้ในการเลี้ยงปลาได้อีก เทคโนโลยีเหล่านี้นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแล้ว คุณภาพน้ำที่ดียังส่งผลทำให้ปลาหยกแข็งแรง โตไว ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง นับเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนายสัตวแพทย์ สุจินต์กล่าวทิ้งท้าย