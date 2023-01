น้ำดื่มสิงห์ ดึง “ทอย สตอรี่” ออกฉลากใหม่ 15 แบบ

ผู้จัดการรายวัน 360 - น้ำดื่มสิงห์สานต่อกลยุทธ์ Collaboration ดึงคาแรกเตอร์การ์ตูนระดับโลก “ทอย สตอรี่” (Toy Story) คิกออฟแคมเปญ “น้ำดื่มสิงห์มิตรภาพไม่มีวันจบ” (Never Ending Friendship) ผ่านฉลาก 15 แบบ พร้อมมอบความสุขและมิตรภาพความผูกพันให้คนทุกเจเนอเรชันทั่วประเทศนายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า นอกจากการพัฒนาทางด้านคุณภาพแล้ว ที่ผ่านมา “น้ำดื่มสิงห์” ให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์ความร่วมมือ (Collaboration) ทางด้านการตลาดผ่านคาแรกเตอร์การ์ตูนดังระดับโลกมากมายมาสร้างสีสันอย่างต่อเนื่องเช่น My Little Pony, Mickey Mouse, Frozen และ Doraemon ในปีนี้น้ำดื่มสิงห์เปิดแคมเปญแรกของปีด้วยการ Collab กับ “Toy Story” (ทอย สตอรี่) คาแรกเตอร์การ์ตูนดังระดับโลกในคอนเซ็ปต์ “น้ำดื่มสิงห์มิตรภาพไม่มีวันจบ” (Never Ending Friendship) บนฉลากน้ำดื่มสิงห์ขนาด 330 มล. 15 แบบ