OR เร่งแสวงหาการลงทุนธุรกิจต่อเนื่อง แจงข่าวเล็งซื้อ ZEN

OR แจ้งยังไม่ได้มีการตัดสินใจในการเข้าทำการซื้อหุ้น ZEN ระบุบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินธุรกิจนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) (OR) ชี้แจงประเด็น OR เตรียมเข้าซื้อหุ้น บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ZEN”) ว่า ขณะนี้ OR ยังไม่ได้มีการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ บริษัทมีการพิจารณาแสวงหาและเจรจาการลงทุนในธุรกิจต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งนี้ มีกระแสข่าวว่า OR อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรในกลุ่ม Lifestyles ประมาณ 4 ราย ซึ่งรวมถึงบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปว่าจะเข้าร่วมลงทุนทั้งหมด หรือจะเข้าซื้อกิจการ (M&A) หรือไม่ ซึ่งการขยายธุรกิจ Lifestyles เป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่ OR ต้องการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ที่ผ่านมา OR มีการลงทุนธุรกิจ Lifestyles อย่างต่อเนื่อง