บขส.จับมือ OR เซ็นซื้อขายไฟฟ้าโซลาร์รูฟ ป้อนอาคารผู้โดยสารสถานีรังสิต

บขส.จับมือ OR ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณอาคารผู้โดยสารที่สถานีรังสิตวันนี้ (18 มกราคม) นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และนายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บริเวณอาคารผู้โดยสารที่สถานีรังสิต โดยมีนายกุณฑล ฉายศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ บขส. และนายนพพร พรวาณิชเจริญ ผู้จัดการฝ่ายตลาดเอนเนอร์ยี โซลูชัน OR ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)ทั้งนี้ โครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) สำหรับพื้นที่อาคารผู้โดยสารที่สถานีรังสิตในครั้งนี้ เป็นการติดตั้งแผง Solar Rooftop และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับพื้นที่อาคารโดยสารฯ ซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กรในด้านพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสถานการณ์โลกที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมทั้งทำให้ บขส.สามารถลดค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค ตลอดระยะเวลาสัญญา เป็นเงินกว่า 4.3 ล้านบาท