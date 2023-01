คิง เพาเวอร์ ชวนนักเดินทางร่วมกิจกรรมฉลองตรุษจีน

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวถึงเทศกาลตรุษจีนปี 2566 ว่า “เทศกาลตรุษจีนปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ เป็นปีของนักษัตรเถาะ ซึ่งตามความเชื่อเป็นสัญลักษณ์ของความอดทน ความโชคดี และจะนำพาความสุขและความสำเร็จเข้ามา สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการดำเนินชีวิตที่กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติอีกครั้งอย่างมีสุขอนามัยกับโควิด-19 จากโรคระบาดสู่โรคประจำถิ่น นักเดินทางทั่วโลกออกเดินทางอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสัญญาณที่ดีของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สำหรับการปลดล็อกมาตรการโควิด-19 ของประเทศจีน ซึ่งมีผลให้ประเทศไทยจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของประเทศอีกครั้ง และในฐานะที่ คิง เพาเวอร์ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรีเทลเพื่อการท่องเที่ยวชั้นนำ จึงได้เตรียมแผนงานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน รวมถึงนักเดินทางจากทั่วโลก ทั้งในด้านการให้บริการและแคมเปญต่างๆสำหรับความพร้อมด้านการให้บริการ ได้เตรียมการด้านสุขอนามัยตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข คือการรณรงค์พนักงานผู้ให้บริการเข้ารับวัคซีน Booster Dose และการเน้นย้ำใช้หลักการ SHA Plus ซึ่งทุกๆ สถานประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ยกระดับมาตรฐานและได้รับการรับรองตามข้อปฏิบัติทุกประการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้การดำเนินการด้วยแนวทาง KING POWER CARE POWER นอกจากนี้ ยังเสริมเรื่องบริการพิเศษในการซื้อสินค้าเมื่อมีไฟลต์บิน ผ่านบริการ King Power Click & Collect ชอป ดิวตี้ ฟรี ออนไลน์ รับของง่ายที่สนามบินทั้งขาเข้าและขาออก อยู่ที่ไหนก็ชอปได้จนถึง 2 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนออกเดินทางนอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมด้านแคมเปญเพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวสำหรับเทศกาลตรุษจีนนี้ ด้วยการจัดแคมเปญ KING POWER CHINESE NEW YEAR : THE GREAT FORTUNE DESTINATION ชอปมั่งคั่งรับปีเถาะ ในระหว่าง 19-29 มกราคม 2566 นี้ ด้วยการสร้างสรรค์บรรยากาศมงคลรับปีกระต่ายน้ำที่มาบรรจบในรอบ 60 ปีด้วยลวดลาย สีสันของกระต่ายมงคล พร้อมการจัดเตรียมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สี่ราชาสวรรค์ จาตุมหาราชา ผู้พิทักษ์โลกทั้งสี่ทิศ หรือที่รู้จักในนาม ซื่อต้าจินกัง (ท้าวจตุโลกบาล) ผู้พิทักษ์คุ้มครองโลกทั้ง 4 ทิศ ได้แก่ ตัวเหวินเทียนหวาง, เจิงจ่างเทียนหวาง, ฉือกว๋อเทียนหวาง และ กว่างมู่เทียนหวาง ซึ่งได้ทำการอัญเชิญจากประเทศจีน เป็นไม้พะยูงแกะสลักและมีอายุมากกว่า 100 ปี ขนาดความสูง 1.3 เมตร ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์พุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ โดยเทศกาลตรุษจีนนี้ คิง เพาเวอร์ได้อัญเชิญมาให้นักเดินทางได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำนอกจากนี้ นักเดินทางที่มาชอปในวันที่ 19-22 มกราคม และ 27-29 มกราคม 2566 ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ยังสามารถนำใบเสร็จมารับความมงคลที่จัดเตรียมไว้ในกิจกรรมพิเศษต้อนรับเทศกาลตรุษจีนอีกมากมาย อาทิ• รับสิทธิ์อิ่มมงคลกับเมนูเส้นเสริมมงคล ให้ชีวิตราบรื่นยืนยาว มีความสุข และร่างกายแข็งแรง เพียงชอปครบ 10,000 บาท ขึ้นไปหรือสมัครสมาชิกใหม่ Scarlet จากร้าน No Name Noodle ร้านราเมน “ไร้ชื่อ” กับเมนูราเมนสูตรเฉพาะสุดพิถีพิถันที่จองยากที่สุดในกรุงเทพฯ โดยรังสรรค์เมนูใหม่พิเศษเพื่อลูกค้า คิง เพาเวอร์ เฉพาะงานนี้เท่านั้นกับเมนูชื่อ “คาเอเดะ” ราเมนที่ผสมผสานของ 3 น้ำซุป และ 3 โชยุ ที่เคี่ยวจนเข้ากันอย่างกลมกล่อมรับประทานคู่กับเส้น Hirauchi Men เส้นราเมนชั้นนำจากญี่ปุ่นที่ทางร้านนำมาใช้เป็นครั้งแรก• ชอปครบ 10,000 บาทขึ้นไป หรือเป็นสมาชิกใหม่ Scarlet รับสิทธิเสริมความมั่งคั่ง ลุ้นรับ “ปี่เซียะ” เรียกทรัพย์ หลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคล รุ่นพิเศษจาก Leila Amulets (ไลลา) แบรนด์วัตถุมงคลสุดฮิต ที่ได้จัดทำสีพิเศษเฉพาะสำหรับ คิง เพาเวอร์ ผลิตเพียง 99 ชิ้น เท่านั้น!! หรือแลกรับโคมจีนสีแดง ที่สามารถนำมาเพนต์รูปตนเอง หรือคนที่รัก โดยนักวาดภาพชื่อดัง PRINCE.S.COLLECTION และ VOLTAPSS• ชอปครบ 20,000 บาทขึ้นไป หรือเป็นสมาชิกใหม่ Scarlet รับสิทธิทำนายดวงชะตา เสริมดวง ให้เฮงรับตรุษจีน จากกิจกรรม Fortune Telling โดย 2 หมอดูชื่อดัง อ.พรชนก ศรีสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ไทย และ อ.นรินทร์ชลี กังวานวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์สากล มาทำนายทายทักดวงชะตาผ่านเสียงแบบส่วนตัว พร้อมลุ้นทริปท่องเที่ยวไหว้พระเสริมมงคลที่ประเทศไต้หวันไม่เพียงเท่านี้ ระหว่างวันที่ 19-29 มกราคม 2566 ทาง คิง เพาเวอร์ ยังได้มีการจัดเตรียมโปรโมชันสุดพิเศษไว้เตรียมต้อนรับนักเดินทางทุกท่าน โดยท่านสามารถชอปรับความเฮงกับอั่งเปาส่วนลด พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมายเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต (เปิดให้บริการทุกวัน) และศรีวารี (เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์) โดยสามารถตรวจสอบโปรโมชันและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกก่อนชอป เพียง Add LINE Official Account : @kingpower หรือชอปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร. 0-2338-7870 และ CHAT TO SHOP เพียง Add LINE : @KP_ChatToShop