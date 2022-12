แฮงค์เอ้าท์ ฉลองคริสต์มาส ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

เริ่มต้นเทศกาลความสุขที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำกับการเปิดไฟประดับที่ตกแต่งในธีมให้นึกถึงการออกเดินทางครั้งใหม่ที่มีสีสันและความสุข พร้อมกับการรวบรวมอาหารร้านดังกว่า 30 ร้าน มาให้อิ่มอร่อยฉลองคริสต์มาส พร้อมพาเหรดดาราศิลปิน มามอบความสุขประเดิมตั้งแต่ JAYLERR หรือ เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, เกิร์ลกรุ๊ปวง 4EVE แบรนด์แอมบาสเดอร์โปรเจคพิเศษ MY DUTY ต่อด้วยความสุขจากพระเอกชื่อดัง ณเดชน์ คูกิมิยะ, แอลลี่ อชิรญา นิติพน

สำหรับอาหารชื่อดังที่มามอบความอร่อยในงาน กับกิจกรรม Christmas Village ได้แก่

คอหมูเจ๊แดง คอหมูย่างมิชลินไกด์ในตำนานแห่งสามย่านที่ทุกคนชื่นชอบ สูตรข้าวคั่วของร้านเจ๊แดงสามย่านที่การันตีความอร่อยจาก Michelin Guide Bangkok 2019

เฮงหอยทอดชาวเล สูตรเก่าแก่จากภูเก็ต การันตีความอร่อยกับรางวัล Top 5 Street food of the World by CNN

ขาหมูกระทะทอง ขาหมูต้มถั่วสูตรโบราณจากภูเก็ต คงรสชาติดั้งเดิมที่มาพร้อมน้ำซุปต้มถั่วลิวสงแบบต้นตำรับ

เล่งหงส์ซาลาเปา ภัตตาคารจีนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี เมนูซิก เนเจอร์ของร้าน เช่น ซาลาเปาไข่เค็มลาวา ขนมจีบกุ้ง เสี่ยวหลงเปาไส้ตับห่าน

ฮ่อยจ๊อปูทะลัก by เชฟกีส ร้านฮ่อยจ๊อออนไลน์ร้านดัง จัดเต็มเมนูมาให้ทุกท่านได้อร่อย ทั้ง “ฮ่อยจ๊อปูทะลัก” ที่มาพร้อมกรรเชียงปูล้นทะลัก กรอบอร่อยรสกลมกล่อม ฯลฯ อีกหลากหลายร้านชั้นนำ



และในศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ นี้ มาเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส กับ เจฟ ซาเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม และพบกับ ไอซ์ พาริส ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม

นอกจากนี้ยังพบกับความพิเศษ ฉลองรับปีใหม่ให้นักเดินทางที่มีไฟลต์บิน หรือไม่มีไฟลต์บินก็ช้อปได้ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่มอบความคุ้มค่าต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2566 นี้ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต (เปิดให้บริการทุกวันทั้ง 3 สาขา) และศรีวารี (เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ – อาทิตย์) เพื่อมอบประสบการณ์ช้อปสุดคุ้มกับสินค้า ดิวตี้ ฟรี ฉลองรับปีใหม่ให้นักเดินทางที่มีไฟลต์บิน หรือไม่มีไฟลต์บินก็สามารถช้อปสินค้าดิวตี้ ฟรี ในรูปแบบโฮมเดลิเวอรี โดยเมื่อลงทะเบียนช้อปรับทันที คูปองส่วนลด 2 ใบ รวมมูลค่า 4,500 บาท

คูปองส่วนลดมูลค่า 1,500 บาท สำหรับซื้อสินค้าตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ

คูปองส่วนลดมูลค่า 3,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ

และยังจัดเต็มความสุขด้วยโปรโมชั่นพิเศษ ลุ้นรางวัล Exclusive Dinner กับนักแสดงชื่อดัง มาริโอ้ เมาเร่อ เมื่อช้อปครบทุก 10,000 บาท (สุทธิ) และรับกระเป๋าเดินทางฟรี 1 ใบ เมื่อช้อปครบ 40,000 บาท (สุทธิ)



นอกจากนี้ เพิ่มความคุ้มค่ามากขึ้น เมื่อสมัคร สมาชิก คิง เพาเวอร์ ดังนี้

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต (เปิดทำการทุกวันทั้ง 3 สาขา) และศรีวารี (เปิดทำการเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์)

- สมัครสมาชิกประเภท NAVY ฟรี

- สมัครสมาชิกประเภท SCARLET 6,000 บาท รับ E-Gift Card มูลค่า 1,000 บาท ช้อปได้จริง 7,000 บาท

- สมัครสมาชิกประเภท ONYX 60,000 บาท รับ E-Gift Card มูลค่า 10,000 บาท ช้อปได้จริง 70,000 บาท

และสมาชิกใหม่ SCARLET และ ONYX รับโค้ดส่วนลด 30% สำหรับซื้อบัตรชมนิทรรศการ The Art of Banksy: “Without Limits” ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ และภูเก็ต

- สมัครสมาชิกประเภท NAVY ฟรี

- รับเพิ่ม คูปองส่วนลด 15% 1 ใบ เมื่อ สมัครสมาชิกประเภท SCARLET 6,000 บาท หรือ รับเพิ่มคูปองส่วนลด 20% 1 ใบเมื่อสมัครสมาชิกประเภท ONYX 60,000 บาท (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ/คูปองหมดอายุภายในวันที่สมัคร)

สัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขให้แฮปปี้กันยาวๆ ตลอดปีกับ คิง เพาเวอร์ ด้วยโปรโมชั่นและความบันเทิงมากมาย ตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต และศรีวารี (ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์) และที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ และภูเก็ต โดยสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกก่อนช้อป เพียง Add LINE Official Account : @kingpower หรือ

ช้อปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร.02-338-7870 และ CHAT TO SHOP เพียง Add LINE : @KP_ChatToShop