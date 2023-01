EGCO จับมือ “เจร่า” พัฒนาแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ร่วมศึกษาใช้ “ไฮโดรเจน-แอมโมเนีย-CCUS” ผลิตไฟฟ้า

เอ็กโก กรุ๊ป จับมือ เจร่า พัฒนาแผนงานการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินธุรกิจ โดยร่วมกันศึกษาการนำเชื้อเพลิงไฮโดรเจน แอมโมเนีย และเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) มาใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ปูทางสู่เป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนของเอ็กโก กรุ๊ป ภายในปี 2593บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) หรือเอ็กโก กรุ๊ป ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เจร่า เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เจร่า จำกัด (เจร่า) เพื่อพัฒนาแผนงานการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยงานเซ็นสัญญาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างการประชุมหารือความร่วมมือทวิภาคีด้านพลังงานระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Japan-Thailand Energy Policy Dialogue - 5th JTEPD) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ กระทรวงพลังงานวัตถุประสงค์ของ MOU ครั้งนี้เพื่อร่วมมือกันเพื่อผลักดันเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของเอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านต่างๆ ได้แก่ การร่วมกันพัฒนาแผนงานเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมุ่งเน้นการนำไฮโดรเจนและแอมโมเนีย ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดมาใช้ผลิตไฟฟ้า รวมทั้งการประเมินและศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้น 50%รวมถึงความร่วมมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของแอมโมเนียและไฮโดรเจนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมในโรงไฟฟ้าอื่นๆ นอกจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และการศึกษาและแสวงหาโอกาสในการนำเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage : CCUS) มาใช้ในประเทศไทยสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เอ็กโก กรุ๊ป ได้ลงนามใน MOU อีกฉบับหนึ่ง ร่วมกับบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด เจร่า บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ จำกัด เพื่อร่วมมือกันศึกษาการประยุกต์ใช้ในเชิงเทคนิค การประเมินความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ และแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อนำแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมในสัดส่วน 20% (หรือมากกว่า) ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีกำลังผลิตรวม 1,423 เมกะวัตต์นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันการดำเนินงานของเอ็กโก กรุ๊ป อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะกลางในการลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ลง 10% ภายในปี 2573 ในขณะเดียวกัน ยังสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” ที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593นายโตชิโระ คุดามะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจร่า เอเชีย จำกัด กล่าวว่า เจร่าให้ความสำคัญในการสร้างสรรค์โซลูชันที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางพลังงานของโลก ตลอดจนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งตลอดห่วงโซ่อุปทานของการใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้น ดังเช่นแอมโมเนียและไฮโดรเจน ภายใต้ MOU นี้เจร่าจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความพยายามในการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเอ็กโก กรุ๊ป ในขณะเดียวกัน ก็จะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัยในประเทศไทย เจร่าจะใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาช่วยสนับสนุนเอ็กโก กรุ๊ป และประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแผนที่ตั้งไว้ปัจจุบันเอ็กโก กรุ๊ป มีกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,202 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวมสูงถึง 1,249 เมกะวัตต์ ซึ่งมีโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ตั้งอยู่ใน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทีพีเอ็น) โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม “เอ็กโกระยอง” ตลอดจนยังได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย บริษัทเทคโนโลยีด้านการเงิน (“เพียร์ พาวเวอร์”) บริษัทด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม (“อินโนพาวเวอร์”)