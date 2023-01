TOA ส่งเทรนด์สีใหม่ 2023 “Living Forward” เติมเต็มความสุข ก้าวสู่อนาคตใหม่ในการใช้ชีวิต

เป็นเวลาเกือบ 3 ปีแล้ว ที่วิกฤตโควิด-19 ได้แพร่ระบาดเข้ามาในไทย ส่งผลให้ผู้คนต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตครั้งใหญ่ แต่เมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย แต่กลับเป็นมาเรายังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอื่นๆ มากมายที่ไม่แน่นอนของโลก อาทิ ภัยธรรมชาติ ปัญหาเงินเฟ้อ เศรษฐกิจถดถอย ภาวะสงคราม มาจนถึงวิกฤตพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม“สีสัน” จึบนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของผู้คน ที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และความเชื่อมาอย่างช้านาน ตั้งแต่อาหารการกิน เสื้อผ้า วัตถุสิ่งของ การตกแต่ง อาคารบ้านเรือน และสถาปัตยกรรมต่างๆถ่ายทอดเรื่งอราวของสีสัน ที่จะช่วยการเติมเต็มความสุขในปัจจุบัน พร้อมร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ดีขึ้นเผยว่า “นับจากที่เราต้องเผชิญกับวิกฤตของโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จนถึงปัจจุบันท่ามกลางสภาวะแห่งการฟื้นฟู ทำให้ผู้คนกำลังเต็มเปี่ยมด้วยพลัง ความหวังกับการเริ่มต้นใหม่ในช่วงปีใหม่นี้ เพื่อพลังขับเคลื่อนเดินหน้าสู่อนาคตที่ดีขึ้น ทำให้เกิดแนวโน้มของการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ตระหนักถึงอนาคตมากขึ้น พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาสู่การเตรียมรับมือแก้ปัญหาข้างหน้า เข้าใจความเป็นจริงของโลก เช่นเดียวกับการเข้าใจโลกภายในจิตใจของตัวเองที่แท้จริงมากขึ้น และนี่จึงเป็นที่มาของจุดกำเนิดเทรนด์สีที่อยู่อาศัย เพื่อเติมเต็มสิ่งดีๆ ในการใช้ชีวิตให้มีความสุข เพื่อก้าวสู่วันใหม่ และอนาคตใหม่ที่ดียิ่งขึ้นโดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากสถาปนิกและนักออกแบบ 5 กลุ่มแถวหน้าของเมืองไทย ที่มาร่วมสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ สีสันแห่งที่อยู่อาศัย ได้แก่ผู้ก่อตั้งบริษัท JUNSEKINO ARCHITECT AND DESIGN และ JUNSEKINO INTERIOR DESIGN CO., LTD. ที่ให้ความสำคัญในทุกมิติองค์ประกอบของการออกแบบ มุ่งเน้นความเรียบง่ายที่มีเอกลักษณ์,สองพี่น้องสถาปนิก จากบริษัท Tandem Architects (2001),Founder และ Design Director ของ WARchitect,Co-founder และ Lead Designer แห่ง DIN Studio บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน,กับบทบาทศิลปินนักวาดภาพประกอบ แถวหน้าของเมืองไทยที่รู้จักกันในนาม “Pomme Chan” และ ผู้ก่อตั้ง “Happy People Studio”ประกอบด้วยกับแนวคิดความเป็น minimalism ความเรียบง่าย ความสงบที่เป็นอมตะ ที่หลอมรวมปัจจุบันและอนาคตเข้าอยู่ด้วยกัน เป็นสีที่ไม่มีสิ้นสุด รวมไปถึงมีความหลากหลายในวัสดุต่างๆ และแสดงความถ่อมตัวและตระหนักรู้ และสามารถปรับเข้ากับสิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างง่ายดายเป็นเฉดสีของต้นไม้ใบหญ้า ดอกไม้ สีดิน อิฐ ทราย สายน้ำและท้องฟ้า โดยมีความเจือโทนเทาเข้ามาสีจะไม่สด ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการได้รับผลกระทบของธรรมชาติ และสะท้อนให้เราตระหนักถึงธรรมชาติยิ่งขึ้นกลุ่มสีที่แสดงความเป็นอิสระในทุกด้านไม่มีการแบ่งเพศ เผ่าพันธุ์ สีผิว ชนชาติหรือเชื้อชาติ ทุกคนต่างเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน และมีอิสระเสรีในการแสดงออก และกล้าที่จะแสดงตัวตนจริงออกมา เป็นกลุ่มสีที่พร้อมจะปลดปล่อยพลังหลังจากอัดอั้นด้วย วิกฤติการณ์ของโรคระบาด พร้อมออกมาด้วยความสดใสอย่างเต็มที่เป็นกลุ่มสีที่แสดงถึงการต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว การลุกขึ้นสู้เพื่อที่จะสามารถก้าวผ่านสิ่งต่างๆ ไปให้ได้ การอยู่กับสิ่งต่างๆ ด้วยการมองโลกตามความเป็นจริงอย่างเข้าใจ และใช้ชีวิตให้เป็นปกติในทุกวัน