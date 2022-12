“มาดามนุ้ย” คว้ารางวัล “The BEST INTERNATIONAL ( PRODUCT AND SERVICE OR TYPES OF PRODUCT AND SERVICE ) OF K BEAUTY AWARD 2022” บนเวทีระดับโลก

นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติบนเวทีระดับโลกในงานจัดขึ้นโดยสมาพันธ์ความงามมืออาชีพแห่งประเทศเกาหลีใต้ ( The Federation of K-Beauty Professional, South Korea ) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องชูเกียรติ และเป็นการให้กำลังใจแก่สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงาม ผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมถึงบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และการอุทิศตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นๆ ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับความร่วมมือจากทางสถาบัน มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนจากหลายประเทศชั้นนำทั่วโลก อาทิ Myongji University ( South Korea ) , Cloud Nine College ( Canada ) , Concordia International University ( USA ) , Heritage Reformed College ( Australia ) , Hanoi International ( Vietnam ) รวมถึงอีกหลายภาคส่วนในระดับนานาชาติซึ่งพิธีการมอบรางวัลในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการของสมาพันธ์ความงามมืออาชีพแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการเชิญ MR.HWANG JONG YUL ประธานสมาพันธ์ความงามมืออาชีพแห่งประเทศเกาหลีใต้ ( Chairman Of The Federation of K-Beauty Professional , South Korea )มาเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาโดยครั้งนี้CEO and founder Vdesign hair by Vibhavadi hospital ผู้บริหารสถาบันความงามครบวงจรในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีและพิธีกรสาวชื่อดังในรายการ Face 2 Face Thailand ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในสาขา “The BEST INTERNATIONAL ( PRODUCT AND SERVICE OR TYPES OF PRODUCT AND SERVICE ) OF K BEAUTY AWARD 2022” บนเวทีระดับโลกในงาน “THE BEST INTERNATIONAL OF K BEAUTY AWARDS 2022” ( ครั้งที่ 1 ) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพมหานครสำหรับ “Vdesign hair by Vibhavadi hospital” ถือเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีด้านการปลูกผมแบบ Longhair Fue และ Non-Shaven Fue จาก Dana South Korea เข้ามายังประเทศไทย ซึ่งหลังการนำเข้ามานั้นได้มีมีการพัฒนา ปรับเทคนิคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะกับคนไทยและได้มาตรฐานระดับโรงพยาบาล พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้และเทคนิคให้แก่แพทย์ไทย ทำให้วงการแพทย์ผมไทยพัฒนาและสามารถผลักดันแพทย์ไทยให้ชำนาญมีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยปัจจุบัน Vdesign hair by Vibhavadi hospital ยังคงพัฒนาเทคนิคและทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้เสต็มเซลล์เข้ามารักษาเซลล์รากผมร่วมกับแพทย์เฉพาะทางโรคผมหลายท่าน เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นพบทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคผมร่วง ผมบาง ในอนาคตอีกด้วย