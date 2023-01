ช่อง3 แกะกล่องละครใหม่ ลงจอ มค.

เปิดเดือน “มกราคม” ไปกับผลงานละครใหม่ 4 เรื่อง เริ่มด้วย “18 มงกฎสะดุดรัก” ตามมาด้วยละครสุดเข้มข้นหลังข่าว เรื่อง “สะใภ้สายสรอง” “เพราะรัก” และ “ที่สุดของหัวใจ” ส่วนละครรีรันนำเรื่อง “เลือดรักทระนง” กลับมาเติมความสนุก พร้อมด้วยซีรีส์เกาหลี “สัมผัสรัก ซ่อนวิญญาณ (Master’s Sun)” ซีรีส์จีน “เพลงพิณโอบใจ” (The Flame’s Daughter), “สายใยรัก เหนือบัลลังก์” (I will never let you go) และเปิดช่วง “ภาพยนตร์ไทย” วันหยุดมาเพิ่มเพื่อเสริมความสนุกตีคู่ไปกับ Ch3Movies หนังดีทุกวันเสาร์เต็มสตีมเริ่มต้นในกลุ่มละครกับละครเรื่อง“18 มงกุฎสะดุดเลิฟ”แนวโรแมนติกคอมเมดี้ ที่นำเอาความโบ๊ะบ๊ะเฮฮาจัดเต็มครบเครื่องนำโดยนางเอกสายฮา“แจ็คกี้ชาเคอลีน มึ้นช์”ในบท“สะอิ้ง”สาวสวย18 มงกุฎกลับใจ ที่บังเอิญจับพลัดจับผลูมาเป็นนักร้องลูกทุ่งยอดวิวสูงปรี๊ด!!ประกบคู่กับ“เพ็ชรฐกฤต ตวันพงค์”ฉายา“มือปราบมิจฉาชีพ”เจ้าของ“เพจเจาะเหลี่ยมโกง”เรื่องราวความชุลมุนของความรักและการหนีศัตรูที่คอยตามเช็คบิลจะสนุกแค่ไหนผลงานของผู้จัด“ต่าย นัฐฐพนท์” แห่งค่ายมอนทาจ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์นำเสนอทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 - 20.00 น. เริ่ม 23 มกราคม 2566หลังจากนั้นพบกับละครหลังข่าว เริ่มที่“สะใภ้สายสตรอง”ละครโรแมนติดคอมเมดี้เรื่องราวของการก่อสงครามสุดแซ่บ!ระหว่างแม่ผัวตัวแสบที่ยืนหนึ่งกับคติประจำใจ“อ่อนแอก็แพ้ไป !”ประทะลูกสะใภ้ยุค 5.0ที่มีความสตรองเป็นอาวุธเด็ด!และเผ็ช! ไปด้วยคติประจำใจที่ว่า“แพ้เป็นพระชนะต้องเป็น(ฉัน) คนเดียวเท่านั้น!!”ศึกครั้งนี้หนักหนายิ่งนักนำแสดงโดย“ภณณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์” “ณิชาณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์”ประทะ“หน่อยบุษกร วงศ์พัวพันธ์”ครั้งแรกแซ่บแน่!โดยผู้จัด“คิงสมจริง ศรีสุภาพ”แห่งค่ายกู๊ดฟีลลิ่งติดตามทุกจันทร์-อังคาร เวลา 20.30-22.00 น. เริ่ม 23 มกราคม 2566ต่อด้วยเรื่อง“เพราะรัก”ละครแนวโรแมนติกดราม่าแอคชั่นที่มีความสนุกแปลกใหม่และมีความเป็นแฟนตาซีนำโดย“พายรินรดา”ในบท“หริ่ง”เด็กกำพร้าที่มีความสามารถพิเศษมองเห็นเคราะห์ร้ายหรืออันตรายได้ล่วงหน้า เธอจึงกลายมาเป็นเกราะป้องกันภัยของ“สิงห์บดินทร์”ทายาทตระกูลสุริยะฤทธิ์รับบทโดย“เจมส์ มาร์”เตรียมลุ้นไปกับการฟาดฟันบู๊เต็มคาราเบลผลงานของผู้จัด“ต้องจุลวุฒิ ชลลัมพี”จากค่ายชลลัมพีบราเธอร์ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30-22.00 น. เริ่ม 25 มกราคม 2566และสุดท้ายกับละครเรื่อง“ที่สุดของหัวใจ”ผลงานโรแมนติกดราม่าของผู้จัด“ธัญนิธิ ฉันท์เอกสิทธิ์”บริษัท หก สี่ เอี่ยว จำกัดที่บรรจงเรียงร้อยเรื่องราวความรักอย่างสุดฝีมือเพื่อถ่ายทอดให้รู้ว่า“จะมีสักกี่คนที่รู้…ว่าที่สุดของใจของตัวเองคือใคร”นำแสดงโดย“พุฒิชัย เกษตรสิน”และ“แพทริเซียธัญชนกกู๊ด”กับการเชือดเฉือนอารมณ์สุดเข้มข้นของเรื่องราวความรักที่เริ่มต้นด้วยความไม่ตั้งใจและ การเอาชนะความเหลื่อมล้ำระหว่างหญิงและชาย จนลืมมองไปว่ายังมีผู้ชายอีกคนที่แตกต่างติดตามกันได้ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30-22.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลาส่วนด้านละครรีรันได้นำ เรื่อง “เลือดรักทระนง” ผลงานสุดเข้มข้น ของ บริษัท เมกเกอร์ เจ กรุ๊ป จำกัด มาให้รับชมกันอีกครั้ง ใครคิดถึง “โป๊ป ธนวรรธน์” และ “เดียร์น่า ฟลีโป” กับความโรแมนติก ดราม่าของความรักและสายเลือด ที่ไม่ว่าจะเกิดมาจากสายเลือดที่ดีหรือชั่วถ้าคิดดีทำดี ก็เป็นคนดีได้เช่นกัน นำเสนอทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20.30-22.30 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.25-22.25 น. เริ่ม 5 มกราคม 2566มาถึงซีรีส์เกาหลีเรื่อง“สัมผัสรักซ่อนวิญญาณ”ความตื่นเต้นของเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากแทกงชิล (กงฮโยจิน) ประสบอุบัติเหตุทำให้กลายเป็นคนมองเห็นวิญญาณซึ่งเธอไม่อยากเห็นและเมื่อมาพบกับจูจุงวอน (โซจีซบ)ซึ่งเขาเป็นคนเดียวที่เมื่อได้มาอยู่ใกล้ ๆ จะทำให้เธอไม่ต้องเห็นวิญญาณเหล่านั้น แต่เธอจะต้องแลกด้วยการช่วยสืบหาความจริงของสาเหตุที่ทำให้แฟนของเขาต้องเสียชีวิตนำแสดงโดย“โซจีซบ”รับบทจูจุงวอนและ“กงฮโยจิน”รับบทแทกงชิลติดตามทุกคืนวันจันทร์-พุธ เวลา 23.00 น. เริ่ม 2 มกราคม 2566ทางด้าน ซีรีส์จีน พบกับ “เพลงพิณโอบใจ” (The Flame’s Daughter) เรื่องราวของ เลี่ยหรูเกอ (ตี๋ลี่เร่อปา) หญิงสาวผู้ร่าเริงสดใส แต่ต้องมาผิดหวังซ้ำ ๆ จาก จ้านฟง (จางปินปิน) ชายที่ตัวเองหลงรัก จนตัดสินใจถอยห่างและระหกระเหินไปด้วยความบอบช้ำ กว่าจะมาพบกับบุรุษรูปงามนามว่า หยินเสวี่ย (โจวอวี๋หมิน) ในเวลาต่อมา ความรักที่ตามหากันมาหลายภพชาตจึงได้เกิดขึ้น นำแสดงโดย โจวอวี๋หมิน รับบท หยินเสวี่ย, ตี๋ลี่เร่อปา รับบท เลี่ยหรูเกอ, จางปินปิน รับบท จ้านฟง ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 02.50 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 02.55 น. เริ่มวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 และต่อด้วยเรื่อง “สายใยรัก เหนือบัลลังก์” (I will never let you go) โชคชะตาฟ้าลิขิตที่ทำให้คนเร่ร่อนอย่าง ฮวาปู๋ชี่ (หลินอีเฉิน) ได้มาพบกับอัศวินชุดดำ เฉินอวี่ (จางปินปิน) ที่เข้ามาช่วยเหลือให้รอดจากเหตุร้ายโดยไม่รู้ว่าเขาคือองค์รัชทายาท ความใกล้ชิดได้เกิดเป็นรักและกลายเป็นรักสามเศร้าเพราะเธอมีคู่หมั้นอยู่แล้ว นำแสดงโดย หลินอีเฉิน รับบท ฮวาปู๋ชี่, จางปินปิน รับบท เฉินอวี่, หลิงไป่หง รับบท ตงฟางฉือ รับชมทุกจันทร์-อังคาร เวลา 00.45 น. วันพุธ เวลา 00.15 น. วันพฤหัสบดี เวลา 23.45 น. วันศุกร์ เวลา 00.30 น. เริ่ม 24 มกราคม 2566และเปิดเวลาพิเศษกับความสนุกวันหยุดในช่วง“ภาพยนตร์ไทย”กับภาพยนตร์ไทยดี ๆ9เรื่องทุก“วันอาทิตย์”ตั้งแต่เวลา16.00-17.30น.เริ่มวันอาทิตย์ที่1มกราคม2566กับเรื่อง“ขาย3 ไม่กินเส้น”,ต่อด้วยอาทิตย์ที่8 มกราคม 2566เรื่อง“แฝดต่างขั้วจากนอกโลก”,ตามมากับอาทิตย์ที่15 มกราคม 2566“กองร้อยล่าผี”จะมาเรียกเสียงฮาให้ลั่นสนามฝึกส่วนอาทิตย์ที่22มกราคม2566“ขอโทษค่ะ หนูเป็นแมวมอง”,อาทิตย์ที่29มกราคม2566เตรียมขำกับเรื่อง“คู่ซี้ผีตลก”อาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566มาเขย่ากระบอกไม้ไผ่เสี่ยงรักกันด้วยเรื่อง“เซียมซีป่วนรัก ฉึกฉึก”มาถึงอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2566ปรับโหมดไปที่รักต่างชนชั้นกับเรื่อง“โจรห้าร้อยสาวน้อยพันล้าน”,อาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2566คอหวยเตรียมดู“พรุ่งนี้รวย หวยเอาอยู่”และอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2566“ลิเกด๊องเต้นก้องโลก”และในภาคดึกยืนหนึ่งทุกคืนวันเสาร์ส่งเข้านอนกันด้วย“แชนแนล ทรี มูฟวี่ส์”ส่งเข้านอนด้วยภาพยนตร์ดี ๆเริ่มกันที่ช่วงเวลาแรก23.55-01.55น. ของวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566พบกับภาพยนตร์เรื่องRich & Famous (ต้นตระกูลโหด)นำแสดงโดยโจวเหวินฟะ,หลิวเต๋อหัว,ว่านจือเหลียง,อลันทัมส่วนเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566ภาพยนตร์เรื่องThe Accidental Spy (วิ่งระเบิดฟัด)นำแสดงโดยเฉินหลง, วิเวียนซู, คิมมินจองและอีกหนึ่งช่วงเวลา ตั้งแต่เวลา 23.40–01.40 น.เริ่มวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566พบกับภาพยนตร์เรื่องPerfect Exchange (สองใหญ่แย่งใหญ่)นำแสดงโดยหลิวเต๋อหัว,เหลียงเจียฮุย,จงลี่ถีปิดสุดท้ายที่เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566กับภาพยนตร์เรื่องCity Hunter (ใหญ่ไม่ใหญ่ข้าก็ใหญ่)นำแสดงโดยเฉินหลง,ไมเคิล หว่อง,หวังจู่เสียน,ซิวซู่เจิน,หลี่หมิง