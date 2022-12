AVEVA ร่วมส่งเสริมทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษาวิศวกรรมเคมีในประเทศไทย

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565 – AVEVA ผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลและความยั่งยืนเชิงนิเวศ ได้ประกาศการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry : TIChE) เพื่อร่วมเพิ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัลและพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยทุกมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ TIChE จะบรรจุ AVEVA Unified Learning Management Platform และ AVEVA Process Simulation เข้าไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทางเทคนิคของตน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบคลาวด์ที่มีแอพปลิเคชันการฝึกอบรมและการจำลองการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ AVEVA ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถผสมผสานตัวเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานของ AVEVA เข้ากับโซลูชันที่ปรับแต่งให้เข้ากับการทำงานของแต่ละองค์กรได้ (Tailor Made Solutions)นอกจากนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยในคณะวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ยังจะสามารถทำงานร่วมกันกับสาขาวิชาอื่นๆ บนแพลตฟอร์มแบบบูรณาการเดียวกัน ด้วยแนวทางนี้จะทำให้นักศึกษาสามารถสำรวจประเมินได้ทุกมิติของการออกแบบโซลูชันที่มีศักยภาพและวัดผลกระทบในด้านความยั่งยืนเชิงนิเวศ ความเป็นไปได้ และความสามารถในการทำกำไร (Sustainability, Feasibility, and Profitability)สุรเชษฐ์ ชโลธร ประธานของ TIChE กล่าวว่า "การพิจารณาในเรื่องความยั่งยืนเชิงนิเวศกำลังก้าวมาสู่แนวหน้าของการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม และขณะนี้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความร่วมมือกับ AVEVA ครั้งนี้จะช่วยเตรียมนักศึกษาของเราให้พร้อมสำหรับโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นและถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับโซลูชันการจำลองกระบวนการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะทำหน้าที่เป็นฐานช่วยสนับสนุนเพิ่มพูนความสามารถเชิงดิจิทัลและความสามารถในเชิงการแข่งขันแก่นักศึกษาวิศวกรรม เพิ่มพูนความสามารถในการประเมินและทำงานในสถานการณ์จริงในอนาคต ซึ่งในท้ายที่สุดจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงดิจิทัลของประเทศไทยที่ครอบคลุมเหล่าอุตสาหกรรมหนักทั้งหลายมากขึ้น”บันทึกความเข้าใจนี้จะช่วยเสริมโครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education Program : Co-op) ที่มีอยู่แล้วของ TIChE ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรใหญ่ๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ และสถาบันอุดมศึกษา เป้าหมายคือการผนวกการศึกษาในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติงานจริงภายในสาขาวิชาของนักศึกษา นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ภาคปฏิบัติจริงและได้รับหน่วยกิตทางวิชาการไปพร้อมกันด้วย“เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับสถาบันวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย และทำให้เรามีส่วนร่วมในการบ่มเพาะวิศวกรเคมีในอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี อาหารและเครื่องดื่ม”กล่าวโดย คุณเอมอน ซามาน (Emon Zaman) รองประธานอาวุโสของ AVEVA แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก “ในขณะที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการพัฒนาโดยคำนึงถึงความยั่งยืนเชิงสภาพแวดล้อม ความร่วมมือนี้จะช่วยเร่งความพยายามทางธุรกิจในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ในขณะเดียวกันก็ปูทางไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยมีระบบนิเวศที่ยั่งยืน”เมื่อต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 นี้ รัฐบาลไทยได้ประกาศให้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน -เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) เป็นวาระแห่งชาติของประเทศ วาระนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตนำเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มาใช้ โดยใช้วิธีการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบให้น้อยที่สุด