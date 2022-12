Netizen และ Medplast ร่วมเปิดตัวเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

BE8 หนึ่งเดียวบริษัทไทยพาร์ตเนอร์ Salesforce คว้ารางวัล APAC Partner of the Year 2022 Award

เบริล 8 พลัส หนึ่งเดียวบริษัทไทยพาร์ทเนอร์ Salesforce คว้ารางวัล APAC Partner of the Year 2022 Award ในส่วน “APAC Cloud Reseller of the Year” ตอกย้ำการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม “อภิเษก” ลั่นพร้อมเดิน