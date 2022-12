BE8 หนึ่งเดียวบริษัทไทยพาร์ตเนอร์ Salesforce คว้ารางวัล APAC Partner of the Year 2022 Award

เบริล 8 พลัส หนึ่งเดียวบริษัทไทยพาร์ตเนอร์ Salesforce คว้ารางวัล APAC Partner of the Year 2022 Award ในส่วน “APAC Cloud Reseller of the Year” ตอกย้ำการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม “อภิเษก” ลั่นพร้อมเดินหน้าสร้างผลงานและขับเคลื่อน Digital Transformation ให้ลูกค้าต่อไปนายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล Salesforce APAC Partner of the Year 2022 Award ในส่วนของ “APAC Cloud Reseller of the Year” ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) ในทุกอุตสาหกรรม ทั้งด้านการบริการ ประสิทธิภาพความเป็นเลิศในการสร้างกลยุทธ์และโซลูชัน โดยเป็นรางวัลที่กลุ่ม Salesforce คัดเลือกจากพาร์ตเนอร์ในเอเชียแปซิฟิก และ BE8 ถือเป็นพาร์ตเนอร์รายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนายอภิเษก กล่าวต่อว่า การที่ BE8 ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และแสดงให้เห็นถึงการสร้างโซลูชันที่ช่วยผลักดันความสำเร็จให้ลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าเติบโตเร็วขึ้นด้วย Salesforce ถือเป็นรางวัลแห่งความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของทีมงานบริษัททุกคน ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้ทาง BE8 ได้สร้างผลงานและขับเคลื่อน Digital Transformation ให้ลูกค้าต่อไป“รางวัล Salesforce APAC Partner of the Year 2022 Award เป็นรางวัลสำหรับพาร์ตเนอร์ของ Salesforce ที่มีผลงานที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีผลงานโดดเด่นต่อการผลักดันการเติบโตของธุรกิจ นวัตกรรมเทคโนโลยี และความสำเร็จของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันพาร์คเนอร์ของ Salesforce ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายคลาวด์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีทั้งหมด 58 บริษัท การที่ BE8 ได้รับรางวัลนี้มาถือเป็นความภาคภูมิใจและสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของ BE8” นายอภิเษก กล่าว