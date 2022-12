“จุรินทร์”จัดเต็มของขวัญปีใหม่ ลดสินค้าทั้งประเทศ ช่วยค่าครองชีพ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการแถลงข่าวโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot22 (New Year Grand Sale 2023)” พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ ว่า วันนี้ถือเป็นงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงปี 2565 ถึงปี 2566 คือการจัดของขวัญปีใหม่ 2566 แด่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นโครงการอภิมหาลดราคาสินค้าและบริการที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น เพื่อช่วยดูแลและลดภาระค่าครองชีพทั้งนี้ New Year Grand Sale 2023 หรือพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ล็อต 22 เป็นการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการที่ใหญ่ที่สุดที่กระทรวงพาณิชย์เคยจัดมาและเป็นการลดราคาทั้งหมวดสินค้าบริการและการค้าออนไลน์ ลดสูงสุดถึง 85% มีรายการสินค้าและบริการรวมทั้งค้าออนไลน์ร่วม 13,652,400 รายการโดยสินค้าและบริการแยกเป็น 1.หมวดสินค้าอุปโภค-บริโภค 14 หมวด สินค้า 31,741 รายการลดสูงสุดถึง 80% 2.หมวดบริการ 8 หมวด มี 657 รายการ ลดสูงสุด 85% 3. หมวดการค้าออนไลน์ 3 หมวด จำนวนรายการสินค้าและบริการร่วม 13,620,000 รายการ ลดสูงสุดถึง 85%จะเริ่มลดราคาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 ม.ค.2566 รวม 42 วัน“คาดว่าโครงการ New Year Grand Sale 2023 ของกระทรวงพาณิชย์ สามารถลดภาระค่าครองชีพให้คนไทยทั้งประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านบาท”นายจุรินทร์กล่าวสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 315 ราย จำนวน 46,100 สาขา โดยเป็นผู้ผลิตสินค้าจำนวน 77 ราย 1,136 สาขา ผู้จำหน่าย 89 ราย 21,220 สาขา ผู้ให้บริการ 136 ราย 12,444 สาขา และแพลตฟอร์ม 13 ราย 11,300 สาขา