WeTV จับมือ Contents Seven ส่งซีรีส์วายไทย 2 เรื่องบุกญี่ปุ่น

ผู้จัดการรายวัน360 -WeTV แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย ตอกย้ำความเป็นผู้นำการให้บริการวิดีโอสตรีมมิงแอปพลิเคชันที่มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดต่างประเทศ เดินหน้าสานต่อกลยุทธ์การตลาด “3X: Expansion - Extra Experience - Exclusivity” นำโดยกลยุทธ์ “Expansion” ที่มุ่งขยายช่องทางการเข้าถึงคอนเทนต์ของ WeTV ในทุกมิติไปสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดบุกตลาดญี่ปุ่นด้วยการผนึกกำลังกับบริษัท Contents Seven พันธมิตรผู้จัดจำหน่ายคอนเทนต์ (Content Distributor) จากประเทศญี่ปุ่น โดยได้ขายลิขสิทธิ์ซีรีส์วายไทย 2 เรื่องจาก WeTV ORIGINAL ประกอบด้วยเรื่อง “609 Bedtime Story” ซีรีส์วายแนวแฟนตาซีรสชาติใหม่ และ “กลรักรุ่นพี่” (Love Mechanics) ซีรีส์วายโรแมนติก-ดราม่า เพื่อให้ชาวญี่ปุ่นสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ของ WeTV ได้มากขึ้นจากการเผยแพร่คอนเทนต์ผ่านช่องทางต่างๆโดยคาดหวังว่าความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้ WeTV เติบโตในไทย 3 เท่า และเป็นผู้นำแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงอันดับ 2 ในภูมิภาคนี้ภายในปี 2566 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมดันคอนเทนต์ไทยหนึ่งในพลัง Soft Power ไทยให้สร้างชื่อในเวทีระดับเอเชียและระดับโลกนางสาวกนกพร ปรัชญาเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย และผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แนวทางการดำเนินธุรกิจของ WeTV ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา คือ การเดินหน้าสานต่อกลยุทธ์ทางการตลาด “3X : Expansion - Extra Experience - Exclusivity” ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของ WeTV ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่ WeTV ทำอย่างจริงจังมาโดยตลอด คือ กลยุทธ์ “Expansion” ที่มุ่งขยายช่องทางการเข้าถึงคอนเทนต์ของ WeTV ในทุกมิติ อาทิ การเพิ่มคลังคอนเทนต์ การขยายพอร์ตโฟลิโอของคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมการจับมือพันธมิตรทางธุรกิจในหลายแวดวง ตลอดจนการร่วมเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันคอนเทนต์ไทยออกไปสู่ตลาดทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งล่าสุด WeTV ได้ผนึกกำลังกับ Content Seven ซึ่งเป็น Content Distributor รายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ในการนำคอนเทนต์ไทยออกสู่สายตาแฟนๆ ชาวญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นทำตลาดในการขายลิขสิทธิ์ซีรีส์ไทยจาก WeTV ORIGINAL นำร่องบุกตลาดญี่ปุ่นด้วยคอนเทนต์กลุ่มซีรีส์วายไทยซึ่งเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่กำลังมาแรงในขณะนี้โดย WeTV ได้ลิขสิทธิ์ให้กับ Contents Seven จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ‘609 Bedtime Story’ และ ‘กลรักรุ่นพี่’ (Love Mechanics) เพื่อให้ผู้ใช้ผู้ชมซีรีส์ในประเทศญี่ปุ่นสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ไทยของ WeTV ได้มากขึ้น“ความร่วมมือครั้งสำคัญในครั้งนี้เกิดจากกระแสที่คนญี่ปุ่นมีความชื่นชอบคอนเทนต์ซีรีส์วายจากประเทศไทยเป็นอย่างมาก WeTV เล็งเห็นศักยภาพ และโอกาสในการทำธุรกิจจึงได้จับมือกับ Content Seven ด้วยการเปิดตลาดซีรีส์วายที่ผลิตจาก WeTV บุกทำตลาดที่ญี่ปุ่น และด้วยศักยภาพและจุดเด่นที่หลากหลายของคอนเทนต์ไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของผลงานทั้งตัวเนื้อหา และโปรดักชันที่เทียบเท่าระดับสากล รวมถึงทีมนักแสดงที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มแฟนๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ถือเป็นคอนเทนต์ความบันเทิงที่มีคุณภาพในทุกมิติ ทำให้เรามั่นใจว่าคอนเทนต์ไทยโดยเฉพาะซีรีส์วายไทยจาก WeTV ORIGINAL จะได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานในญี่ปุ่นอย่างแน่นอน”ปัจจุบันซีรีส์วายทั้งสองเรื่องนี้ถูกนำไปอยู่บนแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งของญี่ปุ่น โดยเรื่อง “609 Bedtime Story” ซีรีส์วายแฟนตาซีแบบใหม่ที่กล่าวถึงเรื่องราวของความรักในโลกคู่ขนานที่ข้ามมิติมาเจอกันในห้อง 609 ทุกเที่ยงคืน โดยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องแรกที่เปิดโอกาสให้เลือกตอนจบด้วยตัวเองและได้สตรีมแบบคู่ขนาน (Simulcast) พร้อมประเทศไทย ล่าสุดสามารถขึ้นอันดับหนึ่งในหมวดซีรีส์วาย (BL) และหมวด Daily ranking บนแพลตฟอร์ม Rakuten TV ได้อย่างสวยงามในวันแรกที่สตรีมตอนที่ 1 และ 2 ส่วนเรื่อง “กลรักรุ่นพี่” เรื่องราวความรักในรั้วคณะวิศวกรรมของหนุ่มวิศวะ แม้จะหลังช่วงที่ออนแอร์ครั้งแรกไปแล้ว แต่ความแรงของเรื่องนี้ก็ยังอยู่ใน Top ranking ของ Rakuten TV ในหมวดซีรีส์วาย (BL) เช่นกันมร. ซอง ชิล รยง ประธาน บริษัท Content Seven จำกัด กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลาทางวัฒนธรรมในการนำเสนอเนื้อหาคอนเทนต์ที่ดี และการเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะนำคอนเทนต์คุณภาพจาก WeTV ORIGINALหรือออริจินัลคอนเทนต์ไทยไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มของญี่ปุ่น เพื่อรองรับความต้องการของชาวญี่ปุ่นที่ชื่นชอบคอนเทนต์แนวซีรีส์วายไทย จึงนำมาสู่การร่วมมือกับ WeTV ในครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดทางธุรกิจที่นอกจากจะเสริมความแกร่งให้กับทั้งสองบริษัทในการบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจร่วมกันแล้ว ยังเป็นการโปรโมทและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการนำคอนเทนต์ไทยไปเผยแพร่ให้กับแพลตฟอร์มท้องถิ่น (Local Platform) ของญี่ปุ่น เช่น OTT แพลตฟอร์ม หรือสถานที่โทรทัศน์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมั่นใจในคุณภาพของคอนเทนต์จาก WeTV โดยเห็นได้จากกระแสความนิยมของซีรีส์ทั้งสองเรื่องที่ปัจจุบันที่ได้นำไปเผยแพร่ในวิดีโอสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าซีรีส์สองเรื่องดังกล่าวจะได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอน