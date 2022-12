จุดกางเต็นท์จับมือ TOA เพนต์ถนนภาพสัตว์ป่า 3 มิติ หวังช่วยลดอุบัติเหตุรถชนสัตว์ป่า นำร่องที่เขาใหญ่

เผยเบื้องหลังภาพวาดต้านทุจริต ชาวเน็ตชื่นชมงานดีแต่ไม่ได้รางวัล

ชาวเน็ตแชร์ภาพวาดจากการประกวด Do The Right Thing ต่อต้านการคอรัปชัน ที่ไม่ได้รางวัล พร้อมเสียงชื่นชม ท่ามกลางเสียงกังขาผลการตัดสินค้านสายตา ด้านศิลปินนักวาดภาพอาชีพแฉ สงสัยจัดประกวดเพื่อคัดคนเก่งทิ้ง มีประโยชน์อะไรกับประเทศนี้