Baseus ตั้ง YAS ขึ้นเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหลัก ยกทัพสินค้าลงโมเดิร์นเทรด พร้อมรีเทล ชอปออนไลน์ เจาะกลุ่มลูกค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. นายปาร์คเกอร์ กง ผู้จัดการ เบซุส ประจำประเทศไทย กล่าวว่า Baseus (เบซุส) เป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์อยู่ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดย Baseus ให้ความสนใจตลาดประเทศไทย เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ซี่งได้แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลัก บริษัท วายเอ เซลส์ แอนส์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ YAS ทำตลาดได้ทุกช่องทาง เนื่องจาก YAS มีความเข้าใจตลาด เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วประเทศ โดย Baseus คาดว่า YAS จะสามารถขยายตลาดอุปกรณ์เสริมของ Baseus ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเราตั้งเป้ามีส่วนแบ่งรายได้ 20 เปอร์เซ็นต์ในปี 2566 และเพิ่มเป็น 35 เปอร์เซ็นต์ในปี 2569 ของตลาดรวมสินค้าสมาร์ทแกดเจ็ต ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ซี่งเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม IoT มีมูลค่าตลาดรวมระหว่าง 12,000-15,000 ล้านบาท ด้วยศักยภาพการสร้างแบรนด์ Baseus ให้แข็งแกร่งได้ในผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย“Baseus เป็นสินค้าคุณภาพ ราคาจับต้องได้ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายที่มีประสบการณ์ยาวนานในกลุ่มสินค้าอุปกรณ์เสริม และ Smart Gadget โดยเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญที่จะช่วยตอบโจทย์หรือเติมเต็มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของทุกคน” นายปาร์คเกอร์กล่าวนายธนพนธ์ เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคู่ค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (YAS) กล่าวว่า YAS มี Vision เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการกระจายสินค้าและ B2B, B2C ดิสทริบิวเตอร์ และ Fulfillment ชั้นนำของประเทศไทย ล่าสุดได้ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ตามเป้าหมายเป็น Top Distributor ในตลาด IT และ IoT (Internet of Things) เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค Digital Lifestyle และ Smart Life ในยุคที่เทคโนโลยีขับเคลื่อน โดยได้ร่วมมือและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหลักของ Baseus ด้วยจุดเด่นของสินค้า Baseus แบรนด์สินค้าคุณภาพ ดีไซน์สวยงามทันสมัย เหมาะกับการใช้งานของผู้บริโภค ซึ่ง YAS มีเป้าหมายหลักที่กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัย วัยทำงาน คนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญต่ออุปกรณ์เสริม หรือ Smart Gadget ดีไซน์สวย คุณภาพดีได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ โดยได้เริ่มทำตลาดในเดือนธันวาคมนี้ เป็นผลิตภัณฑ์รุ่น Baseus Bowie WM02 หูฟังบลูทูธไร้สาย ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และ Baseus GaN3 Pro Fast Charger พกพาสะดวก รองรับการใช้งานได้พร้อมกันหลายอุปกรณ์ เหมาะกับผู้บริโภคที่เดินทางเป็นประจำ“YAS มีแนวทางการทำตลาดเพื่อตอบโจทย์ ดิจิทัล และสมาร์ทไลฟ์สไตล์ เราให้ความสำคัญต่องานบริการหลังการขายที่ดี หากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ Baseus เสียเปลี่ยนตัวใหม่จากศูนย์ในไทย และรับประกันยาวถึง 2 ปี ซึ่ง YAS ได้นำเข้าสินค้าลงโมเดิร์นเทรด พร้อมรีเทล ชอปออนไลน์ เจาะกลุ่มลูกค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์” นายธนพนธ์กล่าวทั้งนี้ YAS ได้เลือกสรรสินค้าในรุ่นที่เหมาะกับตลาดไทยในปลายปี 2565 นี้ คาดว่าในปี 2566 ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมจะเป็นเจ้าแรกที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ ด้วยความเหมาะสมกับรูปแบบตลาดอุปกรณ์เสริมที่ปรับตัว เช่น การซื้ออุปกรณ์เสริมตัวชาร์จแบตเตอรี่มือถือที่ทันสมัย คุ้มค่าในการใช้งาน เข้ากับมือถือรุ่นใหม่ๆ รองรับทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งปัจจุบันบางรุ่นไม่มีหัว อะแดปเตอร์ และอุปกรณ์ชาร์จให้ จึงเป็นโอกาสที่ YAS และ Baseus จะเข้ามาเสริมตลาดนี้ได้โดย YAS จัดรายการพิเศษเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในช่วงวันที่ 1-11 ธันวาคม และวันที่ 16-31 ธันวาคมนี้ ให้ส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 30% และจัด 12.12 Mega Campaign ในระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม ลดสูงสุด 40% ผ่านรูปแบบการทำตลาดช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ รีเทลชอป ได้แก่Shopee : https://shopee.co.th/baseuslifestylemallLazada : https://www.lazada.co.th/shop/baseus-lifestyle-mallFacebook : https://www.facebook.com/baseus.th/Tiktok : https://www.tiktok.com/@baseuslifestylemallIG : https://www.instagram.com/baseus.th/YAS Official Store ได้ที่Shopee : https://shopee.co.th/yas.onlineLazada : https://www.lazada.co.th/shop/yas-online